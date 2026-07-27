De Mendiguren demandará a Javier Milei por los insultos en la Exposición Rural

El ex ministro de Producción confirmó que iniciará acciones legales contra el Presidente luego de los agravios que recibió durante la Exposición Rural. Sostuvo que la denuncia busca poner un límite a los ataques desde la máxima autoridad del país y rechazó las acusaciones vinculadas con la salida de la convertibilidad.

El ex ministro de Producción José Ignacio de Mendiguren confirmó que iniciará acciones legales contra el presidente Javier Milei, luego de los insultos que recibió el domingo durante la 138ª Exposición Rural, cuando el mandatario interrumpió una entrevista televisiva para increparlo delante del público.

Mientras de Mendiguren participaba de una entrevista en un estudio móvil instalado en el predio, Milei lo señaló y lanzó una serie de descalificaciones. "¡Ladrón! Vos arruinaste el país con (Eduardo) Duhalde y toda su banda", le gritó. Luego agregó: "Ahí está pasando alguien que le hizo mucho daño a la Argentina. Fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad...'de Mendicurren'. Ese le cagó a los argentinos 30.000 millones de dólares".

La decisión de acudir a la Justicia

En declaraciones a Cadena 3, de Mendiguren explicó que la demanda no responde a un conflicto personal con el Presidente, sino a la necesidad de fijar un límite institucional.

"No es por una cuestión personal", afirmó, y sostuvo que "no se puede normalizar ni aceptar" que la máxima autoridad del país "agreda e insulte de forma infundada" a quienes mantienen posiciones diferentes.

La respuesta a las acusaciones

El ex funcionario rechazó las afirmaciones de Milei sobre su participación en la salida de la convertibilidad y aseguró que, a lo largo de su trayectoria política y empresarial, nunca recibió "ni un telegrama, ni una causa, ni una demanda" relacionada con su desempeño.

También sostuvo que el régimen de convertibilidad "explotó solo" como consecuencia de las políticas aplicadas durante los gobiernos de Carlos Menem, descartando la responsabilidad que le atribuyó el Presidente.

Una ironía sobre el Gabinete

Durante la entrevista radial, de Mendiguren recordó que Milei también había descalificado en el pasado a dirigentes que hoy integran su propio gobierno, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ex ministra de Seguridad y actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

Con tono irónico, cerró su reflexión al afirmar que, si el Presidente pretendiera convocarlo para integrar el Gabinete, rechazaría cualquier ofrecimiento porque "no cumple las condiciones", en alusión a que no posee causas judiciales.