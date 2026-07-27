Los Polvorines: un policía mató a un delincuente de 17 años al resistir un robo de su moto

Un oficial de la Policía de la Ciudad, que estaba franco de servicio, se enfrentó a dos motochorros que intentaron robarle cuando esperaba en un semáforo sobre la Ruta 8. Uno de los sospechosos murió y el otro escapó herido.

Un oficial de la Policía de la Ciudad abatió a uno de los delincuentes que intentaron robarle la motocicleta en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas. El hecho ocurrió cuando el efectivo, que se encontraba franco de servicio, fue sorprendido por dos motochorros mientras permanecía detenido en un semáforo sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la calle Chile.

De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, el policía, de 28 años, circulaba en una Honda Tornado junto a un acompañante cuando otra motocicleta con dos ocupantes se acercó desde atrás. Bajo amenazas con un arma de fuego, los asaltantes intentaron apoderarse del vehículo.

Intercambio de disparos

La situación derivó en un enfrentamiento armado. Según la investigación, los delincuentes efectuaron disparos contra el efectivo sin alcanzarlo y éste respondió con su arma reglamentaria.

Durante el tiroteo, la motocicleta del policía cayó sobre la calzada, aunque el efectivo permaneció en el lugar y continuó repeliendo la agresión.

Uno de los atacantes recibió un disparo y cayó a pocos metros del lugar del asalto. Personal de emergencias confirmó posteriormente su fallecimiento. La víctima fue identificada como un adolescente de 17 años, domiciliado en José C. Paz.

Un arma secuestrada y un prófugo

En la escena, los investigadores secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros que portaba el joven fallecido. Según las primeras verificaciones, el arma no registraba pedido de secuestro vigente. También quedó bajo resguardo el arma reglamentaria utilizada por el policía para las pericias correspondientes.

El segundo sospechoso logró escapar herido a bordo de la motocicleta en la que ambos se desplazaban, en dirección a la Ruta Provincial 197, y permanece prófugo.

La investigación

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 18 de Malvinas Argentinas, que investiga el episodio como una tentativa de robo y homicidio en el contexto de un enfrentamiento armado.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para relevar evidencias balísticas y reconstruir la mecánica del hecho, mientras continúa la búsqueda del delincuente que logró escapar.