Axel Kicillof llamó a organizar una alternativa política en un homenaje a Evita en La Plata

En un acto realizado en Plaza Moreno de La Plata, el presidente del PJ bonaerense, Axel Kicillof, recordó a Eva Perón al cumplirse 74 años de su fallecimiento. Durante el homenaje cuestionó al Gobierno nacional y convocó a reorganizar al peronismo para construir una alternativa política.

Axel Kicillof encabezó este domingo en Plaza Moreno, en La Plata, el acto central organizado por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires para recordar a Eva Perón al cumplirse 74 años de su fallecimiento. Durante la actividad, el gobernador bonaerense y presidente del PJ provincial convocó a fortalecer la organización política del peronismo y cuestionó con dureza al Gobierno nacional.

En su discurso, Kicillof sostuvo que la figura de Evita sigue vigente porque dejó como legado la defensa de los derechos sociales. "Hoy la provincia de Buenos Aires y toda la Argentina se llenan de homenajes para mantener viva la memoria de Evita", afirmó.

El dirigente agregó que "ella nos enseñó que detrás de cada necesidad hay un derecho y una obligación", y señaló que el desafío actual consiste en ofrecer respuestas concretas frente a las demandas de la sociedad.

Críticas al Gobierno nacional

Durante el acto, Kicillof cuestionó las políticas de la administración nacional al asegurar que el país atraviesa "una etapa muy oscura".

"Nos gobierna una ultraderecha que lastima a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la sociedad para garantizar la ganancia de unos pocos", expresó.

Además, advirtió sobre lo que consideró riesgos para la soberanía nacional. "No podemos permitir que un presidente que se declara admirador de Margaret Thatcher busque entregar nuestras tierras y ofenda a un país hermano como Brasil, poniendo en peligro fuentes de trabajo e inversiones", sostuvo.

El llamado a construir una alternativa

En el tramo final de su intervención, Kicillof destacó la participación de los jóvenes en el homenaje y vinculó ese compromiso con los valores históricos del peronismo.

"Emociona ver que las y los jóvenes siguen comprendiendo que no hay verdadera libertad si no hay justicia social y una mano solidaria para acompañar a quienes no llegan a fin de mes", afirmó.

Finalmente, convocó a fortalecer la organización política. "El mejor homenaje que le podemos hacer a Evita es organizarnos, no arrodillarnos ante las potencias foráneas y ser más solidarios que nunca para construir una alternativa que le devuelva a este pueblo el futuro que se merece", concluyó.

El acto en Plaza Moreno

El intendente de La Plata, Julio Alak, acompañó el homenaje y destacó la figura de Eva Perón como "la abanderada de los humildes" y una de las principales referentes de la historia argentina.

También participaron la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la subsecretaria de Promoción Cultural, Lorena Riesgo; el presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof; el director general y artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; el presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a Eva Perón, Raúl Castro; los dirigentes sindicales Roberto Baradel y Oscar de Isasi, además de funcionarios provinciales, municipales y dirigentes políticos.