Detuvieron al ex jefe de seguridad de Daniel Scioli por el intento de robo a su casa en Tigre

La investigación por el intento de robo ocurrido en la vivienda del secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli, en Villa La Ñata, derivó en la detención de dos sospechosos. Entre ellos se encuentra un ex policía que integró su equipo de seguridad cuando era gobernador bonaerense.

La investigación por el intento de robo a la vivienda de Daniel Scioli en Villa La Ñata, partido de Tigre, tuvo un avance con la detención de dos hombres señalados como presuntos integrantes de la banda que intentó ingresar al domicilio del actual secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación.

Uno de los arrestados es Braian Orona, ex policía y ex jefe de seguridad de Scioli durante su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Según la investigación, el hombre conocía los movimientos habituales de la vivienda y también las claves de acceso al predio, información que habría facilitado el accionar del grupo, de acuerdo con lo informado por la agencia Noticias Argentinas.

El segundo detenido sería el conductor del vehículo que aguardaba en las inmediaciones mientras se desarrollaba el intento de robo. En tanto, otros dos sospechosos ya fueron identificados por los investigadores, aunque continúan prófugos y son intensamente buscados.

Cómo fue el intento de robo

El episodio ocurrió durante la madrugada del último miércoles, cuando tres delincuentes, que llevaban puestas máscaras de payaso, ingresaron al predio donde reside Scioli en Villa La Ñata.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos fueron detectados por la custodia del funcionario, que les dio la voz de alto antes de que lograran ingresar a la vivienda.

Lejos de acatar la orden, los delincuentes escaparon del lugar sin concretar el robo.

La investigación

La causa quedó en manos del fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez, quien dispuso el análisis de las cámaras de seguridad del predio y la toma de declaraciones testimoniales para reconstruir la secuencia del hecho e identificar a todos los involucrados.

Mientras dos de los presuntos integrantes de la banda ya fueron detenidos, la investigación continúa para dar con el paradero de los otros dos sospechosos.