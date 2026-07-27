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San Isidro

San Isidro cambió el sentido de circulación de dos calles en Las Lomas para mejorar el tránsito

San Isidro cambió el sentido de circulación de dos calles en Las Lomas para mejorar el tránsito
El Municipio de San Isidro modificó la circulación de las calles Don Bosco y 3 de Febrero en el barrio de Las Lomas para ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial. Además, repavimentó una de las esquinas más transitadas de la zona.

El Municipio de San Isidro modificó el sentido de circulación de dos calles del barrio Las Lomas con el objetivo de mejorar el ordenamiento del tránsito, incrementar la seguridad vial y facilitar la convivencia entre automovilistas y peatones.


La medida alcanza a las calles 3 de Febrero y Don Bosco, mientras que el resto de los tramos de ambas arterias conservará el sentido de circulación que tenían hasta ahora.


Cómo quedan los nuevos sentidos de circulación


A partir de la modificación, 3 de Febrero tendrá sentido único desde la Avenida Juan Segundo Fernández hacia la Avenida Andrés Rolón, con circulación en dirección noreste.


En tanto, Don Bosco pasará a ser mano única desde la Avenida Andrés Rolón hacia la Avenida Juan Segundo Fernández, en dirección suroeste.


Desde el Municipio señalaron que la reorganización busca optimizar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por el barrio.


Repavimentación en una esquina estratégica


Como parte de la intervención urbana, también se realizaron trabajos de repavimentación en la intersección de 3 de Febrero y Jorge Newbery.


Las tareas comprendieron la renovación de aproximadamente 300 metros cuadrados de pavimento, con el objetivo de mejorar el estado de la calzada y acompañar las modificaciones en la circulación.


Según informaron desde el Municipio, estas obras apuntan a ordenar el tránsito, favorecer una convivencia más segura entre vehículos y peatones y mejorar la movilidad en uno de los sectores más transitados de Las Lomas.

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