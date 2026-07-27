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Malvinas Argentinas entregó 41 escrituras para avanzar en la regularización dominial

Leo Nardini encabezó la firma de 41 escrituras para familias de Malvinas Argentinas
El Municipio de Malvinas Argentinas realizó una nueva jornada de regularización dominial mediante la Ley Pierri. Durante el acto encabezado por Leo Nardini, 41 familias avanzaron en el proceso para obtener la seguridad jurídica de sus hogares.

El Municipio de Malvinas Argentinas dio un nuevo paso en el proceso de regularización dominial al concretar la firma de 41 escrituras destinadas a familias del distrito. La jornada fue encabezada por el intendente Leo Nardini en el Auditorio del Palacio Municipal y se realizó en el marco de la Ley Nacional N.º 24.374, conocida como Ley Pierri.


La actividad permitió avanzar con 23 actas de regularización y 18 actas de consolidación, alcanzando a un total de 41 beneficiarios. Del acto también participó el escribano Canicoba Tabare, en representación del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.


Un trámite que brinda seguridad jurídica a las familias


La Ley Pierri establece un régimen de regularización dominial para quienes poseen una vivienda única y permanente y acreditan una posesión pública, pacífica y continua del inmueble desde antes del 1° de enero de 2009. A través de este procedimiento, gestionado junto al municipio y el Colegio de Escribanos, las familias pueden acceder a la escritura de su propiedad mediante un trámite gratuito o de bajo costo.


Durante el encuentro, Leo Nardini destacó el significado que representa este paso para quienes completan el proceso.


"Seguimos en un camino que arrancamos hace mucho tiempo. Gracias a ustedes también por no haber abandonado. Hoy están materializando algo que le están dejando a su familia con la seguridad de que perdurará para siempre", expresó el jefe comunal.


Convocatoria para continuar con la regularización


El intendente también remarcó que la escritura brinda previsibilidad y fortalece el derecho de las familias sobre sus viviendas.


"Nuestro compromiso es acercarles la posibilidad de proyectar su futuro y el de su familia, teniendo la seguridad jurídica de contar con el documento que certifica la posesión de sus hogares. Después de tantos años de esfuerzo en construir sus casas, es muy importante que puedan disfrutarla con tranquilidad", afirmó.


Al finalizar la ceremonia, el Municipio convocó a los vecinos que todavía no iniciaron el trámite a acercarse para incorporarse al proceso de regularización dominial, con el objetivo de que más familias puedan acceder al documento que acredita legalmente la propiedad de sus hogares.

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