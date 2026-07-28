Club de Regatas La Marina celebró sus 150 años con la presencia de Julio Zamora y la incorporación de un nuevo bote

El histórico Club de Regatas La Marina celebró su 150° aniversario con un acto que reunió a socios, ex autoridades y familias. Durante la jornada se presentó una nueva embarcación y el intendente Julio Zamora destacó el acompañamiento del Municipio al desarrollo del remo en Tigre.

Club de Regatas La Marina celebró su 150° aniversario con una jornada conmemorativa que reunió a socios, ex autoridades, familias y representantes de la comunidad en su sede de Tigre. Durante el encuentro, además, la institución presentó una nueva embarcación que se incorporará a las actividades náuticas y reconoció a quienes marcaron su historia deportiva y social.

El intendente Julio Zamora participó del almuerzo organizado por la entidad y destacó el valor histórico que tienen los clubes de remo para la identidad del distrito.

"La verdad es que hoy es un día hermoso. Festejar los 150 años de esta institución tiene mucho que ver con la historia de Tigre, con cómo se formó el distrito y con sus características. Los clubes de remo son un ícono muy importante de nuestra comunidad. Que hoy estén presentes los presidentes anteriores y que se haya inaugurado un nuevo bote de ocho para la institución habla del enorme esfuerzo que realizan los socios", expresó el jefe comunal.

Un nuevo impulso para el remo

Uno de los momentos centrales de la celebración fue la presentación oficial de un nuevo bote de ocho, que pasará a integrar la flota de la institución para sus actividades deportivas.

En ese marco, Zamora remarcó el trabajo que el Municipio viene realizando para fortalecer el desarrollo del deporte local.

"Desde el Municipio trabajamos para fortalecer el deporte, con nuestra Escuela Municipal de Remo, que es la puerta de entrada a todos los clubes de remo de Tigre, y con múltiples propuestas que crecieron en estos últimos años: nuevos polideportivos, la Pista Nacional de Remo y distintas disciplinas que se fueron incorporando. Todo eso habla de un municipio muy activo en materia deportiva y de competencias", afirmó.

Reconocimientos y homenaje a la trayectoria

La ceremonia comenzó con la participación de la Banda de Música de la Prefectura Naval Argentina, que interpretó Aurora y el Himno Nacional Argentino, dando inicio a los festejos por los 150 años del club.

Durante el almuerzo también fueron distinguidos socios con 50 años de pertenencia a la institución y remeros destacados por su desempeño y aporte al crecimiento deportivo del club.

El presidente del Club de Regatas La Marina, Hugo Biscione, compartió un mensaje cargado de emoción al recordar el vínculo personal que mantiene con la entidad.

"Hay muchas emociones juntas. Mi vida fue un antes y un después de conocer el Club de Regatas La Marina. Acá conocí a mi señora, crié a mis hijas y compartí travesías inolvidables con muchos amigos. Eso es lo que más rescato del club: los amigos y todo lo que se construye alrededor de esta institución. El club es insustituible en estas épocas, porque forma jóvenes, fortalece el carácter, genera amistades y promueve una vida sana. Es un lugar recomendable para todos", señaló.

Por su parte, el director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni, destacó el rol que cumple la institución dentro del deporte local.

"Es una alegría acompañar, junto al intendente Julio Zamora, el 150° aniversario de un club emblema del remo argentino. Quiero felicitar a toda la institución por el trabajo que lleva adelante para la comunidad y destacar el acompañamiento permanente del Municipio a los remeros, los deportistas y los clubes de remo de Tigre", sostuvo.

Un emblema del remo argentino

Fundado en 1876, el Club de Regatas La Marina es una de las instituciones pioneras del remo en la Argentina y uno de los símbolos históricos del Delta de Tigre. A lo largo de su trayectoria formó destacados deportistas, consiguió más de 2.000 victorias en regatas oficiales y su sede, inaugurada en 1927, fue declarada Monumento Histórico Nacional en 2014.