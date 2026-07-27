El “Tren de la Alegría” no salió desde Tigre y denuncian que un conflicto gremial impidió la actividad

La propuesta especial para las vacaciones de invierno buscaba transformar un viaje del ramal Tigre-Retiro en una experiencia con espectáculos infantiles y actividades recreativas. La organización denunció que la formación no pudo partir por la intervención de delegados ferroviarios.

Decenas de familias llegaron este domingo a la estación Tigre con la expectativa de participar del "Tren de la Alegría", una propuesta recreativa organizada para las vacaciones de invierno que prometía transformar un viaje habitual del ferrocarril en una experiencia con espectáculos para chicos. Sin embargo, la formación nunca partió y la suspensión derivó en una denuncia de la organización, que atribuyó lo ocurrido a la intervención de delegados ferroviarios.

La iniciativa había sido anunciada como una actividad especial para las vacaciones de invierno, con funciones programadas durante dos fines de semana consecutivos. El recorrido suspendido correspondía a una de las jornadas previstas dentro de ese cronograma.

La propuesta contemplaba la intervención del primer vagón de una formación regular del ramal Tigre-Retiro, donde durante el viaje se desarrollarían espectáculos de magia, música, juegos y personajes infantiles. Los pasajeros podían abordar en cualquiera de las estaciones abonando únicamente el pasaje habitual mediante la tarjeta SUBE, sin necesidad de adquirir una entrada especial para participar.

Una vez en Retiro, la experiencia continuaría en el Museo Nacional Ferroviario, con talleres, desafíos interactivos, actividades para toda la familia, un espacio de cine, un simulador de conducción ferroviaria y el denominado Coche Flúo, una experiencia inmersiva instalada dentro de uno de los antiguos coches del museo. El ingreso al predio tenía un valor de $5.000, mientras que los menores de tres años podían acceder sin cargo.

Según la organización, el proyecto había sido desarrollado con inversión privada y contaba con autorización de Trenes Argentinos para realizar la actividad utilizando una formación habitual del servicio.

La denuncia por la suspensión

De acuerdo con la versión difundida por la organización, el conflicto comenzó minutos antes del horario previsto para la salida del tren. La responsable de la iniciativa aseguró que un grupo de delegados ferroviarios manifestó que la actividad no podía desarrollarse porque el gremio no había sido informado previamente, pese a que —afirmó— la empresa ferroviaria había autorizado la propuesta.

Siempre según ese relato, el argumento utilizado para impedir la partida estuvo relacionado con cuestiones de seguridad. La organización rechazó esa explicación al sostener que las actividades estaban previstas únicamente dentro del primer vagón y que el servicio iba a funcionar de manera habitual, sin alterar la operación normal del ramal.

Mientras tanto, los pasajeros ya habían abonado sus boletos y muchos permanecían dentro de la formación esperando el inicio del recorrido. Según denunciaron los organizadores, primero se informó sobre un posible cambio de tren y, tras varios minutos de incertidumbre, la actividad quedó definitivamente suspendida.

La responsable del proyecto también denunció haber sufrido un trato intimidatorio durante la discusión con representantes sindicales y aseguró que fueron las propias familias presentes quienes intervinieron para respaldarla.

"Fue una cuestión política. Es una vergüenza realmente lo que hicieron", expresó al referirse a lo ocurrido.

Familias afectadas y sin una respuesta oficial

La cancelación dejó sin efecto una de las propuestas recreativas previstas para las vacaciones de invierno y generó el malestar de las familias que habían concurrido especialmente para participar del recorrido. En redes sociales, varios pasajeros manifestaron su descontento tras permanecer cerca de una hora esperando la salida del tren antes de retirarse de la estación.

Como forma de compensación, la organización informó que comenzó a contactar a las familias afectadas para invitarlas sin costo al Museo Nacional Ferroviario, aunque reconoció que, por el momento, no tiene previsto volver a organizar una actividad similar.

Hasta el cierre de esta nota, Trenes Argentinos y los representantes del gremio ferroviario no habían difundido una posición oficial sobre las acusaciones realizadas por la organización del evento.