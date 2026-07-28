Vicente López incorporó nuevas patrullas para reforzar la prevención del delito

El municipio incorporó nuevos móviles híbridos y blindados que se integrarán al sistema de prevención conformado por agentes, cámaras, Puntos Seguros, Anillo Digital y el centro de monitoreo ESCUDO para mejorar la respuesta ante emergencias.

Vicente López incorporó nuevas patrullas para reforzar el sistema de prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en los distintos barrios del distrito. Los vehículos fueron presentados por la intendenta Soledad Martínez, quien destacó que la inversión forma parte de la estrategia municipal para fortalecer la seguridad con presencia en las calles y tecnología.

Los nuevos móviles se sumarán a la flota que recorre diariamente el partido y acompañará el trabajo de los agentes municipales encargados de las tareas de prevención.

"En Vicente López nuestra prioridad es que los vecinos vivan tranquilos. Por eso seguimos sumando patrullas modernas, tecnología y mejores herramientas para que nuestros agentes puedan responder más rápido cuando alguien lo necesita", afirmó Martínez durante la presentación.

Patrullas con mayor tecnología

Las unidades incorporadas cuentan con blindaje y equipamiento diseñado para optimizar las tareas operativas. Disponen de cámaras internas y externas, micrófono, radiobase, sirena y balizas.

Además, son vehículos automáticos e híbridos, características que permiten una conducción más cómoda para los agentes, reducen el consumo de combustible y disminuyen el impacto ambiental.

Integradas al sistema de seguridad municipal

Desde el municipio señalaron que la incorporación de estas patrullas forma parte del esquema integral de seguridad que combina presencia territorial y herramientas tecnológicas para prevenir el delito.

Los móviles trabajarán coordinadamente con la red de cámaras de videovigilancia, los Puntos Seguros, el Anillo Digital y ESCUDO, el centro municipal de monitoreo desde donde se reciben las alertas y se coordinan las intervenciones ante situaciones de emergencia.

"Cada patrulla, cada cámara y cada Punto Seguro forman parte de un mismo sistema pensado para cuidar a los vecinos. La tecnología nos permite detectar lo que ocurre y la presencia de nuestros agentes hace posible llegar rápidamente a cada lugar", sostuvo la intendenta.

Inversión en prevención

El gobierno municipal remarcó que continúa destinando recursos propios a la incorporación de vehículos, equipamiento y tecnología con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención en el distrito.

"Mientras en otros municipios los vecinos se acostumbraron a vivir con miedo, en Vicente López elegimos no resignarnos. Vamos a seguir trabajando e invirtiendo para que cada vecino pueda sentirse cuidado y vivir tranquilo", concluyó Soledad Martínez.