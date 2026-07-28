San Isidro registró 1.240 detenidos y el robo de autos cayó un 80% en el primer semestre

El Municipio de San Isidro difundió el balance de seguridad del primer semestre del año, que refleja una marcada reducción del robo automotor y más de 1.240 detenidos y demorados. El informe también destaca el crecimiento de la participación vecinal y los operativos conjuntos con fuerzas provinciales y nacionales.

El Municipio de San Isidro presentó el balance de seguridad correspondiente al primer semestre del año, con un dato que sobresale dentro del informe oficial: el robo de automóviles se redujo un 80% en comparación con el mismo período de 2025. Además, entre enero y junio se contabilizaron 1.240 personas detenidas y demoradas en distintos procedimientos realizados en el distrito.

Según la información difundida por la Secretaría de Seguridad, la disminución del robo automotor estuvo acompañada por una baja en las distintas modalidades delictivas, incluidos los delitos violentos. El municipio atribuye estos resultados al esquema de prevención basado en patrullajes, operativos dinámicos y estáticos, y el uso de tecnología aplicada al monitoreo urbano.

Durante los primeros seis meses del año, los agentes municipales identificaron 128.904 personas y realizaron controles sobre 53.813 vehículos en distintos puntos del partido, como parte de las tareas preventivas.

La participación vecinal ganó protagonismo

El informe también destaca el crecimiento de los canales municipales de prevención. El 77,76% de los llamados de emergencia ingresó a través del Centro de Operaciones Municipal (COM), la herramienta Ojos en Alerta o mediante los Oficiales de Seguridad que patrullan las calles.

Esa participación tuvo un impacto directo en la respuesta operativa: el 57% de los delitos registrados durante el semestre comenzó a partir de alertas generadas por esos canales, lo que permitió intervenir con mayor rapidez.

En materia de narcotráfico, el municipio informó que durante el semestre presentó 107 denuncias por presunta venta de drogas ante la Justicia para colaborar con las investigaciones.

Operativos conjuntos en La Cava

Uno de los principales ejes del plan de seguridad se concentró en el barrio La Cava, donde durante los últimos tres meses se implementó un esquema conjunto entre el Municipio, la Policía Bonaerense y Gendarmería Nacional.

Como resultado de esos operativos se registraron 75 detenciones, se identificó a 2.796 personas y se controlaron 979 vehículos.

El municipio señaló además que, por primera vez, las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal realizan ingresos diarios al interior del barrio junto con efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y de Gendarmería, reemplazando el anterior esquema de vigilancia perimetral.

Más usuarios de Ojos en Alerta y capacitación permanente

El programa Ojos en Alerta, que permite a los vecinos reportar situaciones sospechosas mediante WhatsApp y comunicarse directamente con el COM, incrementó su cantidad de usuarios un 74% durante el último año, de acuerdo con el informe oficial.

En paralelo, la Secretaría de Seguridad mantuvo un programa de formación destinado al personal operativo. Durante el semestre se realizaron cuatro jornadas de capacitación para instructores y usuarios de armas menos letales BYRNA, además de cursos de actualización para supervisores y oficiales de la Patrulla Municipal.

Desde la Secretaría de Seguridad sostuvieron: "La seguridad se construye con presencia en la calle, tecnología, capacitación permanente y un trabajo coordinado con las fuerzas provinciales, nacionales y en coordinación con la Justicia. Los resultados de estos primeros seis meses muestran que ese camino da resultados concretos para los vecinos".