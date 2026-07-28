Fuerza Tigre lanzó una nueva página web para difundir proyectos y sumar participación vecinal

El espacio político presentó una plataforma que reúne proyectos legislativos, noticias e información sobre sus equipos de trabajo, además de incorporar herramientas para que los vecinos puedan realizar propuestas, apoyar iniciativas y participar en la construcción de políticas para Tigre.

Fuerza Tigre presentó una nueva página web con el objetivo de acercar su trabajo legislativo y territorial a los vecinos de Tigre, además de incorporar herramientas que permitan una participación más directa de la comunidad en las propuestas que impulsa el espacio político.

La plataforma concentra en un mismo sitio la información sobre los proyectos presentados por el bloque de concejales, su recorrido dentro de las distintas comisiones del Concejo Deliberante, las principales noticias y los equipos responsables de las diferentes áreas de trabajo.

Entre las funciones incorporadas, los usuarios podrán respaldar iniciativas mediante su firma, enviar propuestas, informar problemáticas de sus barrios y sumarse a los equipos que desarrollan distintos proyectos.

"Queremos que los vecinos puedan saber qué hacemos, qué proponemos y qué pasa con cada proyecto que presentamos. Pero, sobre todo, queremos que encuentren un lugar donde puedan participar y ser parte de la construcción de una alternativa para Tigre", expresaron desde el espacio.

La nueva web también ofrece información sobre las acciones desarrolladas por Fuerza Tigre, permite conocer a sus concejales y equipos técnicos y realizar un seguimiento de las iniciativas relacionadas con seguridad, ambiente, planificación urbana, transparencia, transporte, educación y distintas problemáticas de los barrios del distrito.

Desde el espacio señalaron que el lanzamiento forma parte de una estrategia orientada a ampliar los canales de participación ciudadana.

"No queremos una política encerrada en el Concejo Deliberante. Queremos construir un proyecto de ciudad junto con los vecinos, las instituciones, los profesionales y todas las personas que sienten que Tigre necesita algo nuevo", afirmaron.

Con esta nueva herramienta digital, Fuerza Tigre busca ofrecer un espacio donde los vecinos puedan informarse sobre la actividad del bloque, involucrarse en las iniciativas y aportar ideas para el desarrollo del distrito.