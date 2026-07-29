Tecnópolis entra en la etapa decisiva de su licitación con dos gigantes del entretenimiento como candidatos

El proceso licitatorio para definir quién administrará Tecnópolis ingresó en su etapa decisiva. Una alianza integrada por AEG Worldwide, Fénix Entertainment y CMN competirá con el grupo conformado por La Nación y Live Nation por uno de los espacios con mayor potencial para eventos masivos del país.

La definición sobre el futuro de Tecnópolis comenzó a tomar forma con la recta final del proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional. El predio de Villa Martelli, uno de los espacios más importantes del país para la realización de eventos masivos, tiene dos propuestas finalistas que reúnen a algunos de los principales operadores internacionales del negocio del entretenimiento.

Una de ellas está encabezada por Fénix Entertainment, la empresa de Marcelo Figoli, que formalizó una alianza estratégica con AEG Worldwide y CMN (Cárdenas Marketing Network) para competir por la concesión del predio. Del otro lado se ubica una sociedad integrada por La Nación y Live Nation, compañía que en los últimos años amplió su presencia en Argentina tras adquirir el 51% del Movistar Arena.

Dos modelos internacionales para un mismo predio

La competencia enfrenta a dos de las mayores redes mundiales dedicadas a la producción de espectáculos en vivo, en una definición que podría redefinir el uso de Tecnópolis para las próximas décadas.

La incorporación de AEG Worldwide aporta a la propuesta liderada por Fénix Entertainment la experiencia de uno de los mayores operadores globales del sector. El grupo estadounidense administra arenas, estadios y complejos multipropósito en distintos países, produce miles de conciertos cada año y participa en la gestión de franquicias deportivas como Los Angeles Kings de la NHL y Los Angeles Galaxy de la MLS. A través de AEG Presents, también organiza giras internacionales de algunos de los artistas más importantes del mundo.

Una alianza con proyección regional

El proyecto presentado suma además a CMN, empresa fundada por Henry Cárdenas, especializada en la producción de giras internacionales y eventos para el mercado latino. La compañía trabaja con artistas como Marc Anthony, Bad Bunny, J Balvin, Luis Miguel y Don Omar, además de organizar espectáculos deportivos y culturales en distintos países de América.

La relación entre CMN y AEG Presents ya existe en otros mercados y ahora se extiende a la propuesta presentada para administrar Tecnópolis.

Qué buscan hacer con Tecnópolis

Fuentes vinculadas al sector sostienen que la iniciativa impulsada por Fénix Entertainment apunta a convertir el predio en un complejo multipropósito con actividad durante todo el año.

La propuesta contempla la realización de conciertos internacionales, festivales, congresos, exposiciones, eventos deportivos y producciones audiovisuales, aprovechando la infraestructura del predio y la red internacional de operadores que integran la alianza.

La eventual participación de AEG Worldwide también facilitaría la llegada de grandes giras internacionales gracias a la estructura logística y comercial que la empresa posee en América del Norte, Europa y otros mercados.

Mientras avanza la definición de la licitación, el futuro de Tecnópolis es seguido de cerca por toda la industria del entretenimiento, ya que el resultado determinará el destino de uno de los espacios con mayor capacidad para el desarrollo de eventos de gran escala en Argentina.