Tigre sufrió hasta el final, pero selló su pase a los octavos de la Sudamericana

Tigre cayó 2-1 frente a Nacional de Uruguay en Victoria, aunque el 3-0 conseguido en el partido de ida le permitió avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Santiago López marcó el gol que aseguró la clasificación y ahora el equipo de Diego Dabove enfrentará a Montevideo City Torque.

Tigre sufrió más de lo esperado, cayó 2-1 frente a Nacional de Uruguay en Victoria, pero consiguió el objetivo de clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana gracias al contundente 3-0 obtenido en el encuentro de ida. El conjunto dirigido por Diego Dabove cerró la serie con un 4-2 en el marcador global y ahora se medirá con Montevideo City Torque.

El equipo uruguayo salió decidido a descontar la diferencia y golpeó rápidamente. A los 10 minutos, un error en la salida de Tigre fue aprovechado por Maximiliano Gómez, quien definió con un remate cruzado para abrir el marcador.

La visita mantuvo la presión durante buena parte del primer tiempo y generó varias situaciones claras. A los 31 minutos, Maximiliano Silvera marcó el 2-0 que dejó la serie abierta, ya que Nacional quedó a un solo gol de igualar el global y forzar la definición por penales.

El gol que llevó tranquilidad

En el complemento, Tigre reaccionó y comenzó a generar peligro sobre el arco rival. Santiago López tuvo un gol anulado por posición adelantada y poco después desperdició un mano a mano.

Sin embargo, el delantero tuvo su revancha en el tramo final del partido. Su gol estableció el 2-1 definitivo y aseguró la clasificación del conjunto de Victoria, que logró sostener la ventaja conseguida en Montevideo para avanzar de ronda.

Se viene otro rival uruguayo

Con el pase asegurado, Tigre enfrentará en los octavos de final a Montevideo City Torque. El primer encuentro de la serie está previsto para el 12 de agosto.

Antes de volver a competir por el certamen continental, el "Matador" tendrá un compromiso por el torneo local cuando visite a Racing Club el próximo sábado en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón.