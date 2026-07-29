Tigre: detuvieron a dos delincuentes tras un hurto a una vivienda detectado por las cámaras del COT

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) permitieron detectar un hurto en una vivienda durante la madrugada. Los sospechosos fueron interceptados junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que recuperó los objetos sustraídos y comprobó que uno de los detenidos tenía un pedido de captura vigente.

Dos hombres fueron detenidos en el centro de Tigre luego de que el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectara un hurto en una vivienda durante la madrugada. La intervención permitió recuperar los elementos sustraídos y establecer que uno de los sospechosos tenía un pedido de captura vigente.

El hecho fue advertido por los operadores de la central de monitoreo municipal, quienes observaron mediante las cámaras de seguridad que dos personas habían ingresado a un domicilio para sustraer distintas pertenencias.

Ante la detección del ilícito, se dio aviso al móvil más cercano para iniciar un operativo de intervención.

Operativo conjunto

Hasta el lugar acudieron agentes del Centro de Operaciones Tigre junto con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes interceptaron y redujeron a los sospechosos.

Durante el procedimiento se recuperaron los objetos que habían sido robados de la vivienda y ambos delincuentes quedaron a disposición de la Justicia.

Además, al verificar la identidad de los detenidos, las autoridades constataron que uno de ellos registraba un pedido de captura activo.

Video de la detención