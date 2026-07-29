San Isidro abrió la inscripción para más de 250 cursos y talleres en las Casas de Cultura

La Municipalidad de San Isidro inició la inscripción para los cursos y talleres del segundo semestre en las Casas de Cultura de Beccar, Villa Adelina, Martínez y Boulogne. Hay propuestas de arte, oficios, idiomas, tecnología y bienestar, con clases que comenzarán desde el 3 de agosto.

La Municipalidad de San Isidro abrió la inscripción para los cursos y talleres del segundo semestre que se dictarán en las Casas de Cultura del distrito. La propuesta reúne más de 250 opciones distribuidas en distintas disciplinas y sedes, con el inicio de clases previsto de manera progresiva desde el lunes 3 de agosto.

La oferta estará disponible en las Casas de Cultura de Beccar (Av. Centenario 1891), Villa Adelina (Parque Público del Golf, Luis María Drago 299), Martínez (Monseñor Larumbe 762 y Saavedra 1710) y Boulogne (Av. Avelino Rolón 2315).

Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro, invitó a los vecinos a participar de las actividades. "La invitación es a que recorran la grilla con cursos para todos los gustos e intereses, habiten y se apropien de las Casas, que son espacios de enseñanza y también de intercambio, de emprender juntos y de compartir una experiencia enriquecedora", expresó.

Propuestas para todas las edades e intereses

Los talleres tienen modalidad cuatrimestral y cuentan con uno o dos encuentros semanales. La programación abarca cinco grandes áreas.

En Artes y Oficios se ofrecen cursos como cosmética canina, maquillaje artístico e inicial, diseño gráfico, decoración de interiores, cocina, panadería, mosaiquismo, barbería, carpintería, marroquinería, velas y jabones, entre otras alternativas.

En Lenguajes Artísticos habrá propuestas de pintura, dibujo, fotografía, teatro, circo, historieta, literatura, música, percusión, canto, guitarra, piano, telar y diversas expresiones creativas para niños, jóvenes y adultos.

El área de Bienestar Personal incluye yoga, tai chi chuan, chi kung, gimnasia correctiva, tango, baile vital, gimnasia en silla y otras actividades orientadas al movimiento y la salud.

También habrá capacitaciones de Tecnología e Informática, con cursos sobre marketing digital, diseño y comunicación, redes sociales, billeteras virtuales, manejo de celulares, Office y programas de diseño.

La oferta se completa con cursos de Idiomas, entre ellos inglés, italiano, portugués y francés en distintos niveles.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de la plataforma TESI, donde los interesados deben registrarse como usuarios, obtener el permiso correspondiente e ingresar a la sección "Inscripciones" y luego "Cultura", donde se encuentra el listado completo de cursos disponibles.

Los valores mensuales son de $26.000 y $32.000, según la carga horaria y la frecuencia de cada propuesta. Los cupos son limitados.

La grilla completa de cursos puede consultarse en https://www.sanisidro.gob.ar/cursoscultura, mientras que las consultas también se reciben por correo electrónico en casasdeculturamsi@gmail.com.