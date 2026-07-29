Julio Zamora activó un plan preventivo en Tigre ante el avance del fenómeno El Niño

El intendente Julio Zamora informó que el Municipio reforzó tareas de mantenimiento, actualizó protocolos de emergencia y coordinó todas las áreas para responder ante posibles lluvias extraordinarias, crecidas y sudestadas asociadas al fenómeno El Niño.

El Municipio de Tigre puso en marcha un plan preventivo ante los pronósticos que anticipan un episodio de El Niño de intensidad superior a la habitual. El intendente Julio Zamora informó que el distrito reforzó trabajos de infraestructura, actualizó los protocolos de emergencia y coordinó todas las áreas municipales para responder rápidamente frente a posibles inundaciones y crecidas.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el jefe comunal explicó que la decisión responde a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advierten sobre un escenario con lluvias por encima de los valores normales y una mayor probabilidad de crecidas de ríos y arroyos debido a sudestadas severas.

"Quiero dirigirme a ustedes con la prudencia y responsabilidad que exige el momento que estamos atravesando", expresó Zamora al comenzar su mensaje.

El intendente señaló que Tigre es un distrito especialmente expuesto a eventos climáticos extremos y remarcó que la estrategia del Municipio apunta a anticiparse a una eventual emergencia.

"Quiero transmitirles un mensaje claro: en Tigre no esperamos que la emergencia ocurra para actuar", sostuvo.

Medidas preventivas en marcha

Entre las acciones implementadas, el Municipio intensificó la limpieza de arroyos y desagües, reforzó el mantenimiento de las estaciones de bombeo, actualizó los protocolos de actuación y coordinó el trabajo de las distintas áreas para garantizar una respuesta inmediata en caso de ser necesario.

Además, Zamora advirtió que, si los pronósticos se concretan, podrían registrarse inundaciones en distintos sectores del distrito y eventualmente será necesario evacuar algunas zonas.

"Si las condiciones previstas se concretaran, van a producirse inundaciones y será necesaria la evacuación de algunas zonas. En ese caso, les pedimos que sigan las indicaciones de las autoridades y se informen únicamente por los canales oficiales del Municipio y del sistema Alerta Tigre", indicó.

El jefe comunal concluyó asegurando que el Gobierno local continuará destinando todos los recursos disponibles para afrontar la situación.

"Hemos puesto todos los recursos municipales al servicio de esta situación y vamos a seguir trabajando todos los días para cuidar a cada vecino y a cada familia de Tigre. Ese es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad", afirmó.

Qué prevé el Servicio Meteorológico Nacional

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional, correspondiente a julio de 2026, confirmó que el fenómeno El Niño ya se encuentra en desarrollo.

Según el organismo, las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial presentan anomalías positivas en toda la región, mientras que los vientos alisios permanecen debilitados y el Índice de Oscilación del Sur mantiene valores negativos, condiciones típicas de este fenómeno climático.

El SMN estima que durante el trimestre julio-agosto-septiembre existe una probabilidad cercana al 100% de que continúe la fase de El Niño.

En Argentina, este tipo de eventos suele favorecer precipitaciones superiores a las normales y temperaturas más elevadas, especialmente en distintas regiones del país.

Un episodio que podría ser de gran magnitud

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el episodio podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en un evento fuerte.

La secretaria general del organismo, Celeste Saulo, señaló que esta situación incrementará las probabilidades de sequías en algunas regiones y lluvias intensas en otras, además de favorecer olas de calor tanto terrestres como marinas.

En la misma línea, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) proyectó que este episodio podría ubicarse entre los eventos de El Niño más intensos registrados desde 1950.