Fuerte Apache: detuvieron a un adolescente de 17 años acusado del crimen del policía Alan Molina

Un adolescente de 17 años fue detenido durante un amplio operativo realizado en el barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela. Además, hubo otros 16 aprehendidos, secuestro de armas, drogas y dinero en efectivo en el marco de la investigación por el asesinato del efectivo bonaerense.

Un adolescente de 17 años fue detenido este miércoles en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, acusado de participar en el asesinato del policía bonaerense Alan Molina, ocurrido el pasado 18 de julio durante un enfrentamiento armado en el Nudo 1 del complejo habitacional.

La captura se produjo en el marco de un megaoperativo desarrollado por la Policía Bonaerense, que incluyó 24 allanamientos simultáneos en distintos sectores del asentamiento de Ciudadela. Según fuentes policiales, el sospechoso fue identificado como Joel Sebastián Magallanes, alias "Mayonesa".

Además del principal acusado, los procedimientos derivaron en la detención de un hombre y dos mujeres, mientras que otras 16 personas fueron aprehendidas por distintos delitos y por presuntamente haber colaborado en el encubrimiento del adolescente buscado.

Armas, drogas y dinero secuestrados

En los operativos participaron efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales UTOI, FBA, GPM, GAD y HALCÓN, quienes también secuestraron una importante cantidad de elementos vinculados a actividades narcocriminales.

Entre los elementos incautados figuran 15 teléfonos celulares, cocaína, marihuana, ocho balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes y $1.235.000 en efectivo.

También fueron secuestradas tres armas de fuego: una pistola Browning calibre 9 milímetros sin numeración visible, una pistola Bersa Thunder 9 con inscripción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que tenía pedido de secuestro activo desde marzo por una causa de la UFI N°10 de San Martín, y otra pistola Bersa Thunder sin numeración.

Operativo de saturación

Como parte del despliegue de seguridad, las fuerzas realizaron un operativo de saturación en la zona, durante el cual identificaron a 430 personas y controlaron 470 vehículos. Además, fueron secuestradas 15 motocicletas y cuatro automóviles por carecer de la documentación correspondiente.

La investigación sostiene que Magallanes sería el segundo dentro de la organización liderada por Guillermo Agustín Geréz, conocido como "Gordo Tilín", señalado como presunto jefe de la banda narcocriminal investigada.

El adolescente quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín, imputado por el delito de homicidio.

El crimen de Alan Molina

Alan Molina, de 26 años, integraba la Fuerza Barrial de Aproximación y era padre de un bebé de apenas dos meses.

El 18 de julio participaba de un procedimiento junto a otros efectivos cuando intentaron identificar a dos hombres que escaparon hacia el interior del Nudo 1 de Fuerte Apache. Según la investigación, Molina avanzó algunos metros por delante de sus compañeros y, al ingresar al sector, recibió dos disparos.

El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo de Ciudadela con heridas de bala en la axila derecha y en la cintura del lado izquierdo, ambas sin orificio de salida. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció poco después.