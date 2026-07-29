Tigre avanza con trabajos que buscan reforzar la protección hidráulica de Dique Luján y Villa La Ñata

El Municipio de Tigre desarrolla tareas de reparación de terraplenes, limpieza de zanjas, colocación de caños y revisión de compuertas para mejorar el drenaje y fortalecer la infraestructura hidráulica en Dique Luján y Villa La Ñata.

El Municipio de Tigre avanza con una serie de trabajos de mantenimiento en Dique Luján y Villa La Ñata destinados a mejorar el sistema de drenaje, preservar la infraestructura hidráulica y reforzar la protección de los sectores ribereños mediante intervenciones en terraplenes, desagües y compuertas.

Uno de los frentes de obra se desarrolla en el acceso al barrio ACA, sobre la calle Arribeños y a la altura del Arroyo El Claro, donde se ejecutaron tareas de reparación del terraplén. A su vez, dentro del predio SUPE, sobre la margen del Río Luján, comenzaron los trabajos para construir un nuevo terraplén y reparar la contención de costa.

Obras para mejorar el drenaje

Las intervenciones también contemplan el repaso del zanjeo de drenaje en el sector de Villa La Ñata, desde el predio SUPE hasta la compuerta ubicada en el barrio La Beatriz, en un tramo de aproximadamente 170 metros.

Para optimizar el funcionamiento del sistema de desagües, las cuadrillas municipales realizaron tareas de zanjeo mecánico y manual, además de la colocación de caños de hormigón en distintos puntos de la zona.

Mantenimiento de terraplenes y controles preventivos

Los trabajos incluyeron además el mantenimiento de los terraplenes ubicados sobre la calle Avellaneda, en la margen del Canal Gracia, y del terraplén situado sobre el Canal Azopardo, con el objetivo de reforzar la protección de estos sectores y preservar su funcionamiento.

Como parte de las tareas preventivas, el personal municipal efectuó recorridas para verificar el estado de los terraplenes, realizó trabajos de alteo y mantenimiento de los anillos de contención y revisó el funcionamiento de las compuertas, con el propósito de asegurar su correcto desempeño ante eventuales contingencias climáticas.