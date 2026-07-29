Vacaciones de invierno: Vicente López cierra el receso con una agenda gratuita para toda la familia

Vicente López despide las vacaciones de invierno con una programación gratuita que incluye recitales, cine, talleres, muestras y actividades recreativas en distintos espacios culturales del municipio hasta el 2 de agosto.

Vicente López encara los últimos días de las vacaciones de invierno con una agenda de actividades gratuitas que se extenderá hasta el 2 de agosto, ofreciendo recitales, funciones de cine, talleres, muestras y propuestas recreativas para que chicos y grandes puedan disfrutar del cierre del receso escolar.

Música, libros y una muestra dedicada a Charly García

Uno de los eventos destacados será Tarde de Libros, la feria de literatura infantil que tendrá lugar el viernes 31 de julio, desde las 11, en la Quinta Trabucco. La propuesta reunirá editoriales independientes, espacios de lectura, narraciones, talleres y cerrará con el recital de Copla Colores, previsto para las 16.

Quienes recorran la Quinta también podrán visitar la muestra "Los Ángeles de Charly", integrada por fotografías de Andy Cherniavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu, tres artistas que retrataron a Charly García desde una mirada personal.

La programación musical continuará el jueves 30 de julio, a las 15, con la presentación del Grupo Huancara, que interpretará canciones de María Elena Walsh. En tanto, el sábado 1° de agosto, a las 16, se presentará el Dúo Karma, llegado desde Cuba con un espectáculo pensado para toda la familia.

Cine para todas las edades

El Centro Cultural Munro ofrecerá funciones de clásicos del cine familiar. El jueves 30 de julio, a las 17, se proyectará Cars, mientras que el domingo 2 de agosto será el turno de Up, una aventura de altura (15 horas) y Buscando a Dory (17 horas).

Por su parte, el Cine York presentará una programación especial con películas para distintos públicos. Entre las propuestas figura La quimera del oro, de Charles Chaplin, con acompañamiento de música en vivo el jueves 30 a las 16. Además, habrá funciones sorpresa en formato fílmico de 35 mm el viernes 31 de julio, el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, junto a títulos como Las trillizas de Belleville, Llegan los Muppets y Chicken for Linda!.

Ese mismo cine también será sede de una nueva edición de PLAYLIST, el ciclo que une cine y música en vivo. El jueves 30, a las 19.30 y 20.30, la cantante Feli Colina brindará un recital acompañado por la proyección del cortometraje La Otra Mejilla, dirigido por Valeria Bertuccelli.

Talleres y actividades para participar

La agenda se completa con propuestas participativas en distintos espacios culturales del municipio. Entre ellas se destacan Misión Trabucco, un recorrido para conocer la historia de la quinta; narraciones de cuentos en la Torre Ader; talleres de maquetas y miniaturas, cámaras oscuras, laboratorio de Foley, creación de personajes, tejido en la naturaleza, rap y tango, entre otras iniciativas orientadas a estimular la creatividad durante los últimos días del receso.

Todas las actividades son gratuitas. Algunas requieren inscripción previa o reserva de entradas debido a que cuentan con cupos limitados.