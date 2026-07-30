Feroz incendio en una colchonería de El Talar: trabajan varias dotaciones de Bomberos

Un importante operativo de emergencia se desarrolla en la colchonería Centro del Descanso, ubicada sobre Las Heras 1551, en El Talar. Según informaron fuentes municipales, el principal objetivo es impedir que el incendio se propague hacia las viviendas ubicadas alrededor del establecimiento.

Un feroz incendio se desató este jueves en la colchonería Centro del Descanso, ubicada en Las Heras 1551, en la localidad de El Talar, partido de Tigre, donde se despliega un amplio operativo de emergencia para controlar las llamas.

De acuerdo con fuentes municipales, en el lugar trabajan varias dotaciones de Bomberos, junto con personal de Defensa Civil del Municipio de Tigre y agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Las mismas fuentes señalaron a elcomercioonline.com.ar que, por el momento, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, advirtieron que el principal riesgo es la cercanía de numerosas viviendas con el establecimiento afectado.

El objetivo es evitar que el fuego se propague

Desde el Municipio indicaron que el trabajo de los equipos de emergencia está centrado en contener el avance de las llamas para impedir que alcancen las casas linderas, una tarea que demanda un importante despliegue debido a la intensidad del incendio.

Hasta el momento no se informó cuántas dotaciones de Bomberos participan del operativo, ya que el combate del fuego continúa en pleno desarrollo y los recursos se encuentran siendo coordinados en el lugar.

El operativo sigue en marcha y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información oficial sobre el origen del incendio y la magnitud de los daños.

ACTUALIZACIÓN

El incendio que afectó a la colchonería Centro del Descanso, ubicada en Las Heras 1551, en El Talar, fue controlado tras el intenso trabajo de Bomberos, Defensa Civil del Municipio de Tigre y el Centro de Operaciones Tigre (COT).

Según la información oficial, no se registraron víctimas. Durante el operativo una persona fue asistida por personal de emergencias, sin que trascendieran mayores detalles sobre su estado de salud.

Las autoridades también confirmaron que algunas viviendas linderas resultaron afectadas por el avance del fuego. Desde el inicio del operativo, el principal objetivo fue evitar que las llamas se propagaran hacia las casas ubicadas alrededor de la fábrica.

Con el incendio ya controlado, los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para asegurar el lugar y evaluar los daños materiales, mientras se investigan las causas que originaron el siniestro.