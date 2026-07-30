San Isidro reconoció a 96 profesionales que finalizaron sus residencias en hospitales municipales

Los nuevos especialistas completaron su formación en las residencias del Hospital Central de San Isidro y del Hospital Municipal Materno Infantil. El reconocimiento llegó luego de que ambos centros obtuvieran la máxima categoría nacional para la mayoría de sus programas de residencia.

El sistema de salud de San Isidro sumó 96 nuevos especialistas luego de que médicos y profesionales completaran su formación de posgrado en las residencias del Hospital Central de San Isidro y del Hospital Municipal Materno Infantil. La entrega de diplomas se realizó este jueves en el Centro Municipal de Exposiciones y fue encabezada por el intendente Ramón Lanús.

La nueva promoción está integrada por 70 egresados del Hospital Central y otros 26 del Hospital Municipal Materno Infantil. Durante sus años de residencia, los profesionales combinaron formación académica, entrenamiento clínico y práctica asistencial en hospitales de alta complejidad, incorporando conocimientos científicos, habilidades técnicas y una mirada integral del cuidado de los pacientes.

El acto contó además con la participación del secretario de Salud Pública, Pablo de la Torre; la subsecretaria de Salud Pública, Victoria Erdocia; el subsecretario Administrativo, Ignacio Videla; autoridades médicas, jefes de servicio, integrantes del equipo de salud y familiares de los egresados.

La graduación de esta nueva camada de especialistas se produce en un contexto de reconocimiento para el sistema sanitario municipal. Recientemente, el Ministerio de Salud de la Nación otorgó la categoría Nivel A a la mayoría de las residencias del Hospital Central y del Hospital Municipal Materno Infantil dentro del Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud (SIER).

Esta calificación destaca la calidad de la formación académica, las condiciones de aprendizaje y el nivel asistencial que ofrecen ambos hospitales, consolidándolos como centros de referencia para la capacitación de profesionales de la salud.

Con la incorporación de estos 96 nuevos especialistas, los hospitales municipales continúan ampliando su capacidad de formación y fortaleciendo la atención sanitaria en el distrito. La nueva promoción representa además un aporte al desarrollo del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, al sumar profesionales capacitados en distintas especialidades médicas.