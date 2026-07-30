Murió Pilar Mancuso, la niña de Don Torcuato que movilizó a toda una comunidad en una histórica campaña solidaria

La familia confirmó el fallecimiento de Pilar Mancuso a través de un emotivo mensaje en redes sociales. La pequeña había viajado a Singapur para acceder a un tratamiento experimental gracias a una campaña solidaria que movilizó a vecinos, instituciones, artistas y miles de personas de todo el país.

El fallecimiento de Pilar Mancuso generó una profunda conmoción entre las miles de personas que durante los últimos años acompañaron la campaña solidaria destinada a darle una oportunidad de tratamiento en el exterior.

La noticia fue confirmada este jueves por su familia mediante un emotivo mensaje publicado en redes sociales, donde expresaron que la niña "dejó de sufrir y partió a los brazos del Señor".

"Hoy nos toca hacer el posteo que nunca imaginamos tener que escribir. Nuestra pequeña gigante dejó de sufrir y partió a los brazos del Señor", comienza el texto difundido por sus seres queridos.

Durante los últimos años, la historia de Pili logró movilizar a una enorme red solidaria integrada por vecinos, instituciones, artistas, deportistas, medios de comunicación y miles de personas que colaboraron con donaciones, eventos y campañas para reunir los fondos necesarios que le permitieran acceder a un tratamiento experimental en Singapur.

Gracias a ese enorme esfuerzo colectivo, la familia consiguió concretar el viaje y Pilar pudo realizar distintos tratamientos en el exterior. Sin embargo, pese a la lucha incansable de la niña, el acompañamiento médico y el apoyo de toda la comunidad, finalmente no logró superar la enfermedad.

En el mensaje, la familia también dedicó palabras de profundo agradecimiento a quienes los acompañaron durante todo este proceso.

"Han sido años de una lucha inmensa, llena de amor, esperanza, lágrimas y milagros cotidianos. Aunque hoy atravesamos un dolor muy profundo, también descansamos en la certeza de que Pilar ya está en paz."

Además, expresaron:

"Queremos agradecerles de todo corazón por haber sido parte de este camino. Gracias por cada oración, cada mensaje, cada abrazo, cada ayuda y por permitirnos soñar junto a ustedes con la esperanza para nuestra Pili. Nunca vamos a tener palabras suficientes para agradecer tanto amor."

En otro tramo del comunicado, solicitaron respeto para transitar el duelo y explicaron que esperan el regreso de parte de la familia al país antes de organizar la despedida.

"Hoy les pedimos que nos permitan un tiempo para abrazarnos como familia y esperar el regreso de Carlos, Sabri y Pedro a casa. Soñamos con ese abrazo. No es el reencuentro que esperábamos, pero es el que Dios permitió, y en Su voluntad descansamos."

La despedida concluye con una frase que resume el enorme camino recorrido por la pequeña y sus seres queridos:

"Hicimos todo lo posible, y hasta lo imposible, por nuestra Pili. Ella luchó con una fuerza admirable hasta el último momento y nos dejó una huella eterna."

La familia informó que en los próximos días comunicará cómo y cuándo será la despedida de Pilar, y pidió que continúen acompañándolos con oraciones para encontrar fortaleza y consuelo en este difícil momento.

La historia de Pili Mancuso trascendió ampliamente el ámbito de su familia y se convirtió en un símbolo de solidaridad. La campaña que impulsó su tratamiento logró unir a toda una comunidad detrás de una misma causa y dejó como legado el compromiso y la esperanza de miles de personas que nunca dejaron de acompañarl