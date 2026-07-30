Escobar: una discusión por un trabajo de herrería terminó con dos muertos en una carnicería

Una discusión entre el propietario de una carnicería y un herrero por un trabajo en unas rejas derivó en un violento enfrentamiento con armas blancas. La Justicia investiga cómo se produjo la secuencia y espera los resultados de las autopsias para determinar las causas de ambas muertes.

Una discusión vinculada a un trabajo de herrería terminó en una tragedia este jueves en Escobar, donde el propietario de una carnicería y el herrero con el que mantenía un conflicto fallecieron tras un violento enfrentamiento ocurrido dentro del comercio.

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre la calle Urbino, a pocos metros de Asborno. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a los dos hombres tendidos en el piso.

La víctima fatal identificada fue Martín García Mamani, de 54 años, dueño de la carnicería, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca. El otro hombre, un herrero de unos 60 años conocido como Miguel, murió en el lugar, aunque al cierre de la investigación aún no había sido confirmada oficialmente su identidad completa.

Un reclamo por unas rejas desencadenó la pelea

De acuerdo con la investigación preliminar, el conflicto se habría originado por un desacuerdo relacionado con un trabajo de herrería. Según los investigadores, el comerciante había convocado a otro trabajador para corregir unas rejas que consideraba mal terminadas, situación que derivó en una discusión con el herrero que las había realizado.

El hombre citado para efectuar esas reparaciones declaró como testigo y relató que la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea.

Las primeras actuaciones indican que ambos se habrían enfrentado utilizando cuchillos. Por el momento, la principal hipótesis descarta la participación de terceros.

Qué determinarán las autopsias

Los peritos constataron que Martín García Mamani falleció a causa de las heridas de arma blanca sufridas durante el enfrentamiento.

En tanto, el herrero presentaba escoriaciones compatibles con una riña, aunque, en principio, no tenía lesiones punzocortantes de gravedad. Los investigadores creen que podría haber sufrido una descompensación en medio de la pelea, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por la autopsia.

Además, en la escena no se encontraron signos de robo ni faltantes de dinero o pertenencias. La recaudación del comercio y los teléfonos celulares permanecían en el lugar, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un conflicto entre ambos hombres.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 5 de Escobar, encabezada por la fiscal María Alejandra Amoretti, quien dispuso las pericias de la Policía Científica y las tareas investigativas de la DDI local para reconstruir la mecánica del hecho.