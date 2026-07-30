San Isidro: un oficial de la Patrulla Municipal salvó a un bebé de un año que no podía respirar

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La intervención de los Oficiales de Seguridad de San Isidro durante un patrullaje preventivo en Villa Adelina permitió asistir a un niño de un año que presentaba una grave dificultad para respirar. Tras realizar maniobras de primeros auxilios, fue trasladado al Hospital de Boulogne, donde confirmaron que estaba fuera de peligro.

Un patrullaje preventivo de la Patrulla Municipal de San Isidro terminó convirtiéndose en una intervención clave para salvar la vida de un bebé de un año que sufrió una grave dificultad para respirar durante la madrugada en Villa Adelina. La rápida reacción de los oficiales permitió que el niño recuperara la respiración antes de ser trasladado al Hospital de Boulogne, donde los médicos confirmaron que se encontraba en buen estado.

El episodio ocurrió cuando los agentes recorrían la zona y observaron a varias personas reunidas frente a una vivienda. En un primer momento redujeron la marcha para permitir que la familia ingresara al domicilio, pero enseguida advirtieron que se trataba de una emergencia.

Según relataron sus familiares, el pequeño, llamado Milo, estaba durmiendo en la casa de su abuela junto a sus tías cuando comenzó a presentar problemas para respirar.

"Se escuchaba un hilito de respiración. Cuando fuimos a verlo estaba bordó. Empezamos a hacer maniobras, pero no reaccionaba. Salimos a la vereda para llamar a sus padres y tratar de darle aire, pero seguía sin responder", recordó una integrante de la familia.

Fue entonces cuando uno de los oficiales descendió del móvil y aplicó la maniobra de Heimlich. Tras instantes de enorme tensión, el bebé volvió a respirar con normalidad.

Mientras se realizaba la asistencia, el resto del personal dio aviso al Hospital de Boulogne para preparar la atención médica. Luego, la Patrulla Municipal escoltó el vehículo en el que viajaba la familia hasta la guardia, donde el equipo de salud ya esperaba al niño para completar los controles.

Después de la evaluación médica, los profesionales confirmaron que el bebé se encontraba fuera de peligro.

"Fue un momento muy desesperante. Por suerte llegaron ellos, que fueron unos ángeles", expresó la prima de la madre del niño.

El agradecimiento de la familia

Al día siguiente, la mamá de Milo publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer el accionar de los oficiales que participaron del operativo.

Allí recordó que atravesaban "el peor susto de nuestras vidas" cuando apareció el patrullero y destacó que los agentes no solo lograron estabilizar al bebé, sino que además acompañaron a la familia hasta el hospital, coordinaron la llegada con el personal médico y permanecieron junto a ellos hasta confirmar que el pequeño estaba fuera de peligro.

"Gracias por actuar tan rápido, por la tranquilidad que nos dieron y, sobre todo, por ayudar a Milo cuando más lo necesitaba", escribió.

El mensaje concluyó con un reconocimiento especial para el oficial que realizó la maniobra de primeros auxilios: "Cristian, fuiste nuestro ángel".

Capacitación para actuar en emergencias

Desde el Municipio destacaron que el oficial que asistió al bebé ya había intervenido con éxito en otras dos emergencias similares durante su carrera. La formación inicial y el entrenamiento permanente en maniobras de RCP y primeros auxilios forman parte de la capacitación que reciben los Oficiales de Seguridad de San Isidro, preparación que en esta oportunidad resultó determinante para evitar una tragedia.