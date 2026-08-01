Tigre derrotó a Racing como visitante y sumó tres puntos clave en el Clausura

Tigre dio uno de los grandes golpes de la tercera fecha del Torneo Clausura al vencer 3-1 a Racing en Avellaneda. Con un gol y una asistencia de Gonzalo “Pity” Martínez, el equipo de Diego Dabove logró su primer triunfo en el campeonato y le quitó el invicto a la Academia.

Tigre consiguió un triunfo de enorme valor en Avellaneda al derrotar 3-1 a Racing por la tercera fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Diego Dabove mostró contundencia, aprovechó los errores defensivos de la Academia y se quedó con su primera victoria en el certamen, además de quitarle el invicto al conjunto local.

El Matador comenzó a marcar diferencias a los 19 minutos del primer tiempo. Gonzalo "Pity" Martínez recuperó la pelota en campo rival, avanzó con decisión y definió con un potente remate para abrir el marcador. Apenas siete minutos después, Martín Garay amplió la ventaja con un disparo de larga distancia tras un error en la salida de Racing.

Antes del descanso, Ignacio Russo llegó a convertir el tercer tanto, pero la acción fue invalidada por una mano previa del delantero. Sin embargo, el atacante tendría su revancha apenas iniciado el complemento.

El golpe definitivo

A los 6 minutos del segundo tiempo, Russo aprovechó una asistencia del Pity Martínez y convirtió el 3-0 que dejó a Tigre en una posición muy favorable para manejar el desarrollo del encuentro.

Racing reaccionó a los 20 minutos con el descuento de Duván Vergara, quien definió de primera tras un centro de Matías Kranevitter para establecer el 3-1.

Impulsada por su público, la Academia intentó volver al partido con mayor posesión y algunas llegadas sobre el arco defendido por Felipe Zenobio, aunque el conjunto de Victoria sostuvo la ventaja y aseguró una victoria que puede significar un punto de partida en el torneo.

Primer festejo del Matador

Después de la derrota sufrida en su único partido disputado hasta el momento, Tigre consiguió su primer triunfo en el Clausura, en un campeonato en el que todavía tiene pendiente el encuentro correspondiente a la primera fecha frente a Belgrano.

Con este resultado, el equipo de Diego Dabove suma confianza de cara a los próximos compromisos y dejó una de las actuaciones más destacadas de la jornada al imponerse en una cancha siempre difícil como el Cilindro de Avellaneda.