Tigre recibió al Gran Maestro Faustino Oro con una exhibición de ajedrez en el MAT

El Museo de Arte Tigre fue sede de una jornada especial por la Semana Mundial del Ajedrez, donde el Gran Maestro Faustino Oro realizó una exhibición simultánea y compartió una experiencia con integrantes de la Escuela Municipal de Ajedrez.

El Museo de Arte Tigre fue escenario de una jornada protagonizada por el Gran Maestro Faustino Oro, quien participó de una exhibición de 25 partidas simultáneas frente a integrantes de la Escuela Municipal de Ajedrez, en el marco de la Semana Mundial del Ajedrez.

El encuentro contó con la presencia del intendente Julio Zamora, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, y el secretario de Ambiente, Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, además de decenas de vecinos que se acercaron a compartir la actividad.

Durante la jornada también se realizó una clase abierta a cargo de Cristian Dolezal, instructor de la Escuela Municipal de Ajedrez, quien analizó partidas y movimientos destacados del joven jugador argentino.

“Es un orgullo que hayan elegido a Tigre como sede, pusimos a disposición el lugar más icónico que tenemos. Faustino es un elemento inspirador para los jóvenes, el distrito es un semillero del ajedrez: más de 10 mil vecinos y vecinas forman parte de la escuela municipal que se lleva adelante en instituciones primarias, secundarias y otros espacios de la ciudad”, señaló Julio Zamora.

La actividad comenzó con un concierto de la Orquesta de Tigre y continuó con distintas propuestas vinculadas al deporte ciencia. Como cierre, el Municipio entregó una distinción a Faustino Oro por su trayectoria antes de la exhibición simultánea.

“Disfruto mucho de jugar al ajedrez, durante la semana entreno entre 5 y 7 horas por día. Es un evento que estuvo muy bien organizado y el nivel de los chicos de la Escuela Municipal de Tigre es muy bueno. Seguiré la gira con dos simultáneas en el país y luego voy a competir a España”, expresó el Gran Maestro.

Faustino Oro, una referencia para las nuevas generaciones

Con 12 años, Faustino Oro se convirtió en el argentino más joven en obtener el título de Gran Maestro de ajedrez, la máxima categoría que puede alcanzar un jugador según la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El joven se encuentra realizando una gira de exhibición por distintos puntos del país organizada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Por su parte, Gisela Zamora destacó el alcance territorial de la propuesta local: “Es un orgullo tener al Gran Maestro en Tigre. El distrito cuenta con una escuela municipal que se lleva adelante en todas las instituciones primarias de la ciudad y en gran parte de las secundarias. Es una propuesta territorial destinada a los vecinos y vecinas”.

En tanto, Daniel Scioli remarcó el trabajo desarrollado en el distrito con esta disciplina: “Faustino tiene una calidad humana increíble, me dio la oportunidad de compartir muchos eventos con él. Tiene un efecto contagioso e inspirador. Julio Zamora y el Municipio hicieron del ajedrez una política de Estado, no es casualidad que estemos en Tigre, tiene que ver con todo el trabajo que hace el Gobierno local con este deporte”.