Tigre amplía las capacitaciones gratuitas de RCP y ya formó a centenares de vecinos en 2026

El Municipio de Tigre, a través del Sistema de Emergencias Tigre (SET), realizó 11 jornadas gratuitas de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar durante 2026. Los cursos también incluyen el uso del desfibrilador externo automático (DEA) para mejorar la respuesta ante emergencias.

Centenares de vecinos de Tigre participaron durante 2026 de las capacitaciones gratuitas en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) organizadas por el Municipio, una iniciativa que busca ampliar la cantidad de personas preparadas para intervenir durante los primeros minutos de una emergencia médica.

El programa, coordinado por el Sistema de Emergencias Tigre (SET), ya desarrolló 11 jornadas en distintos clubes, bibliotecas y sociedades de fomento del distrito, con el objetivo de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta de la comunidad frente a situaciones críticas.

Formación para actuar en una emergencia

Durante cada encuentro, los participantes reciben formación teórica y práctica sobre las maniobras de RCP, una técnica fundamental para asistir a una persona que sufrió un paro cardiorrespiratorio hasta la llegada del personal de emergencias.

Las capacitaciones también incluyen el aprendizaje sobre el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), un dispositivo que puede resultar determinante para aumentar las probabilidades de supervivencia cuando se utiliza en los primeros minutos posteriores al episodio.

Recorrido por distintas instituciones

En lo que va del año, las jornadas se realizaron en el Club Zorzal Juniors, la Sociedad de Fomento Los Talas, Club Juventud, Club Excursionista, la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, Club CADEPA, la Biblioteca Popular El Talar, Club El Chasqui, Club San Agustín, la Sociedad de Fomento Los Tábanos y la Sociedad de Fomento Villa Liniers.

La propuesta apunta a acercar estos conocimientos a instituciones intermedias de distintos barrios para que cada vez más vecinos cuenten con herramientas que permitan actuar rápidamente mientras llegan los equipos médicos especializados.

Quienes deseen solicitar estas capacitaciones para instituciones pueden comunicarse con el área de Entidades Intermedias al 11-6211-1976 o escribir al correo eintermedias@tigre.gob.ar.