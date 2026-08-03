Organizaciones de Vicente López convocan a marchar al Congreso contra el proyecto de extranjerización de tierras

Dirigentes políticos, organizaciones sociales, sindicales y culturales de Vicente López difundieron un documento conjunto en el que cuestionan el proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, al considerar que elimina restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y compromete la soberanía nacional.

Diversas fuerzas políticas, organizaciones sindicales, sociales y culturales de Vicente López manifestaron su rechazo al proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que será tratado este jueves 6 en el Senado de la Nación y convocaron a participar de una movilización frente al Congreso para expresar su oposición a la iniciativa.

Los sectores firmantes sostienen que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional eliminaría las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de personas y capitales extranjeros, lo que —afirman— implicaría un retroceso en materia de defensa de la soberanía y del patrimonio estratégico del país.

El documento fue suscripto por el Partido Justicialista, el Bloque de Concejales, Frente Grande, Centro de Estudios Arturo Sampay, Centro Doctrinario Peronista, Movimiento Evita, La Cámpora, Radicalismo Auténtico, Movimiento Derecho al Futuro, Nuevo Encuentro, Primero Vicente López, Vilo Activa, Frente Renovador, Vicente López con Axel, Renacer Peronista, Partido PARTE, CTA, Centro de Cultura Popular y CGT Zona Norte, entre otras organizaciones.

Cuestionamientos al proyecto

En el pronunciamiento, los firmantes señalan que el derecho de propiedad está garantizado por la Constitución Nacional, aunque remarcan que su ejercicio debe compatibilizarse con el interés general, la defensa nacional, la preservación de los recursos naturales y el desarrollo del país.

"La propiedad privada es un derecho reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. Sin embargo, como todo derecho constitucional, debe ejercerse en armonía con el interés general, la defensa nacional, la preservación de los recursos naturales, el desarrollo económico y el bienestar de las generaciones presentes y futuras", sostiene el texto.

También argumentan que la tierra constituye un recurso estratégico por su relación con la producción de alimentos, las reservas de agua dulce, los recursos minerales y energéticos, la biodiversidad y la integridad territorial del país.

Según el documento, el debate excede una discusión sobre el rol del Estado y plantea una cuestión vinculada a quién conserva la capacidad de decidir sobre el destino de los recursos estratégicos nacionales.

Convocatoria al Congreso

Las organizaciones convocaron a la ciudadanía, sindicatos, universidades, colegios profesionales, entidades empresarias, organizaciones rurales y asociaciones vecinales a expresar públicamente su rechazo al proyecto.

Además, exhortaron a diputados y senadores nacionales a votar en contra de la iniciativa al considerar que la defensa del territorio constituye una política de Estado.

El documento también manifiesta preocupación por eventuales presiones políticas o financieras que, según los firmantes, podrían influir en la decisión de los legisladores durante el tratamiento parlamentario.

La declaración concluye con una definición que resume la posición de los sectores que la suscriben: "La tierra argentina no está en venta. La soberanía nacional tampoco".