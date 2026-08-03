Después de más de medio siglo, el Instituto Cristiano de Vicente López confirmó que dejará de funcionar

El establecimiento educativo, fundado por la Iglesia Evangélica Bautista, dejará de funcionar al finalizar el ciclo lectivo 2026. La baja sostenida de la matrícula, el incremento de los costos y la falta de subvención estatal fueron señalados entre las principales causas de la decisión.

Después de 56 años de actividad, el Instituto Cristiano de Vicente López confirmó que dejará de funcionar al finalizar el ciclo lectivo 2026. La institución informó la decisión a las familias con varios meses de anticipación para facilitar la continuidad educativa de los estudiantes, mientras parte de la comunidad mantiene expectativas de que pueda surgir una alternativa para preservar el proyecto.

El colegio, creado por la Iglesia Evangélica Bautista, actualmente tiene una matrícula de 171 alumnos y emplea a 55 trabajadores. A lo largo de su trayectoria fue reconocido por desarrollar una propuesta de educación inclusiva con acompañamiento para estudiantes que requieren apoyos pedagógicos específicos.

La caída de la matrícula, el factor que desencadenó el cierre

De acuerdo con lo explicado por la directora general, Adriana Rosa, el proceso que derivó en el cierre comenzó varios años atrás con una reducción sostenida de alumnos en el nivel inicial.

El jardín de infantes, que anteriormente reunía alrededor de 90 estudiantes, hoy cuenta con apenas poco más de una veintena. Esa disminución terminó impactando en el resto de los niveles, ya que ingresaban cada vez menos niños a la institución.

"Ahí empezó a romperse el semillero", resumió la directora al describir cómo la menor incorporación de alumnos en el jardín terminó repercutiendo en la matrícula de la escuela primaria.

Los registros muestran esa tendencia. Mientras el nivel inicial pasó de 65 estudiantes en 2023 a 22 en la actualidad, la primaria descendió de 125 a 79 alumnos.

El crecimiento del secundario no alcanzó para revertir la situación

El único sector que mostró una evolución positiva fue el nivel secundario, incorporado en 2023. En tres años pasó de 23 a 70 estudiantes.

Sin embargo, ese crecimiento no logró compensar la pérdida de matrícula en los niveles inicial y primario, que históricamente constituían la principal fuente de ingreso de nuevos alumnos para la institución.

Costos y falta de subsidios

Además del descenso en la cantidad de estudiantes, desde la conducción del establecimiento señalaron que el cierre responde a una combinación de factores económicos.

Entre ellos mencionaron la ausencia de subvención estatal, el incremento de los costos operativos y las dificultades que atraviesan numerosas familias para afrontar el pago de las cuotas escolares, un escenario que terminó haciendo inviable la continuidad del proyecto educativo.