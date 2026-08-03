Vicente López: detuvieron a un ex gendarme acusado de asesinar a un supermercadista chino

La investigación por el asesinato de Chen Jian dio un giro con la detención de un ex integrante de Gendarmería Nacional, acusado de ejecutar al comerciante en Carapachay. Los investigadores también arrestaron a una mujer señalada como cómplice y ahora intentan identificar a quien ordenó el homicidio.

La investigación por el asesinato de Chen Jian, el comerciante chino ejecutado de un disparo en la cabeza dentro de un supermercado de Carapachay, avanzó con la detención de un ex gendarme de 58 años, señalado como el presunto autor material del homicidio. También fue arrestada una mujer que habría colaborado en la fuga y ahora la fiscalía intenta determinar quién ordenó el crimen.

El procedimiento fue encabezado por el fiscal Gastón Larramendi, titular de la UFI Vicente López Oeste, junto con efectivos de la Superintendencia AMBA Norte I y de la Sub DDI de Vicente López.

Según la investigación, el principal sospechoso es Luis Ayala, un gendarme retirado, mientras que la segunda detenida es Adriana Cecilia Amado, de 48 años, quien sería su pareja y habría participado de la maniobra posterior al ataque.

El seguimiento de las cámaras y una compra que fue clave

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido de los sospechosos. Los investigadores determinaron que Ayala y la mujer habían ingresado al supermercado horas antes del homicidio, donde realizaron varias compras.

Tras ejecutar a Chen Jian, el atacante escapó inicialmente en una camioneta Toyota SW4, que luego abandonó para continuar la fuga en un Peugeot 208 con dirección hacia el partido de San Martín.

El seguimiento de las cámaras permitió ubicar posteriormente un domicilio en la localidad de Libertad, partido de Merlo, donde finalmente se concretaron las detenciones.

Además, una de las compras efectuadas en el supermercado fue abonada mediante una billetera virtual, cuyos registros también contribuyeron a identificar a los sospechosos.

El testimonio de la pareja

De acuerdo con fuentes de la investigación, la declaración de la mujer detenida resultó determinante para la causa. Ante los investigadores habría manifestado que Ayala recibió 5.000 dólares por cometer el asesinato.

Los investigadores también constataron que el ex gendarme registra deudas superiores a 17 millones de pesos, según información del Banco Central.

Armas, celulares y ropa de Gendarmería

Durante los allanamientos realizados en el domicilio del acusado fueron secuestradas tres pistolas que serán sometidas a pericias balísticas, teléfonos celulares y prendas correspondientes a su antigua actividad en Gendarmería Nacional.

El fiscal tiene previsto indagar a ambos detenidos mientras continúan las medidas para establecer si alguna de las armas secuestradas fue utilizada en el homicidio.

La investigación apunta a quién ordenó el crimen

Más allá de las detenciones, la causa sigue enfocada en determinar quién contrató al presunto sicario y cuál fue el móvil del asesinato.

Los investigadores analizan si el crimen estuvo vinculado con organizaciones conocidas como "tríadas" que operan dentro de la comunidad china o si respondió a un conflicto particular.

Chen Jian había recibido amenazas relacionadas con otro comercio de su entorno, una situación que forma parte de las líneas investigativas abiertas por la fiscalía.

Mientras avanza la causa, el expediente busca identificar a los posibles autores intelectuales del homicidio, considerado por los investigadores como un ataque con características propias del sicariato.