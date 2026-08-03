Don Torcuato: detuvieron al acusado de atacar a martillazos a su ex pareja

Un hombre acusado de ingresar a la vivienda de su ex pareja en Don Torcuato y atacarla con un martillo fue detenido tras permanecer varios días prófugo. La investigación estuvo a cargo de la UFI de Género de Tigre y el sospechoso fue encontrado a pocas cuadras del lugar donde ocurrió la agresión.

Carlos Alberto Vaz Da Silva, de 44 años, fue detenido en Don Torcuato luego de permanecer prófugo varios días tras el ataque sufrido por su ex pareja, Cinthia Valeria Naggi. El hombre fue localizado a 200 metros de la vivienda donde ocurrió la agresión.

La detención se concretó durante la tarde del lunes en la zona de Riobamba y Chacabuco, en Don Torcuato, luego de tareas de investigación y vigilancia desplegadas por efectivos policiales.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, el acusado había escapado después del episodio ocurrido a fines de julio, cuando habría ingresado al domicilio de su ex pareja pese a tener una restricción perimetral vigente y la habría atacado con un martillo, provocándole lesiones de consideración.

El ataque y la fuga tras la agresión

El hecho ocurrió el lunes 27 de julio por la noche en una vivienda ubicada sobre calle Riobamba al 2065. De acuerdo con la investigación, Vaz Da Silva habría irrumpido en el lugar y atacado a Naggi.

Vecinos que escucharon los gritos de la mujer intervinieron para asistirla, mientras que el acusado escapó por los techos y logró mantenerse prófugo durante varios días.

La causa quedó en manos de la UFI de Género de Tigre, que ordenó la captura del sospechoso.

La investigación permitió ubicarlo

La investigación estuvo coordinada por el área de seguridad correspondiente a la Región AMBA Norte 1, bajo la conducción del comisario general Lucas Borge.

Luego de establecer consignas policiales y realizar tareas de inteligencia, los efectivos lograron localizar al acusado en las inmediaciones del lugar donde había ocurrido la agresión.

Tras su detención, Vaz Da Silva fue trasladado en primera instancia a la subcomisaría de Bancalari, mientras continúa la investigación judicial.

Publicaciones en redes durante la clandestinidad

Mientras permanecía prófugo, el acusado realizó publicaciones en Instagram, donde habría mostrado una herida y responsabilizado a la víctima por el episodio.

Además, publicó un mensaje dirigido a su anterior pareja y sus hijos junto a una imagen de su casamiento con la frase “Los amo”. También habría realizado advertencias contra periodistas que difundieron información sobre el ataque.

La situación procesal del acusado quedará determinada por la Justicia en el marco de la causa iniciada por la UFI de Género de Tigre.