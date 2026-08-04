Cómo la innovación tecnológica está transformando el entretenimiento deportivo en Argentina

Analizamos cómo los estadios, las transmisiones y las startups locales cambiaron la manera en que los argentinos viven el deporte: con datos concretos, ejemplos reales y los problemas que todavía quedan sin resolver.

Son las 21 horas de un domingo y todavía estás en la fila para entrar al Monumental. Delante tuyo, alguien abre el celular, acerca la pantalla al lector y entra en tres segundos. Vos buscás el papel que imprimiste esa mañana y rezás para que no esté arrugado. Esa diferencia de diez segundos explica bastante bien en qué punto está el deporte argentino con la tecnología: parte del camino recorrido, parte todavía por hacer.

Cómo entramos a la cancha hoy y cómo va a cambiar

El programa Tribuna Segura usa bases de datos nacionales para cruzar información biométrica en tiempo real en los estadios del fútbol argentino. En 2023 solo, el sistema detectó y bloqueó el ingreso de más de 3.500 personas con orden judicial de no asistir a partidos. Eso no lo hacía ningún portero revisando papeles.

Los códigos QR dinámicos reemplazaron la entrada impresa en los clubes más grandes de la Liga Profesional. La diferencia con el papel no es solo comodidad: el código se regenera cada pocos minutos, así que falsificarlo es casi imposible. Comprás la entrada desde el celular, llegás al estadio y listo, sin imprimirla.

El Monumental de River dio un paso más y sumó Wi-Fi 6 de alta densidad para soportar miles de conexiones simultáneas. El tráfico de datos en un estadio durante un clásico puede multiplicarse hasta cinco veces respecto a una jornada normal, según datos de la GSMA. Sin esa infraestructura, la mitad de la tribuna queda sin señal justo cuando quiere subir el video del gol.

El problema es que esto aplica a los clubes grandes. En los estadios del interior, la situación es otra: sin señal decente, sin QR, sin ninguna de estas cosas. La brecha entre el Monumental y la cancha de un club del ascenso en el interior es enorme.

Cómo cambió la forma de mirar el partido desde casa

Hace diez años mirabas lo que el director de cámaras decidía mostrar. Ahora podés elegir la cámara del arquero visitante, pausar la jugada polémica y ver la estadística de posesión en tiempo real, todo desde el celular mientras tomás mate.

Las plataformas de streaming deportivo ofrecen repeticiones instantáneas, ángulos alternativos y estadísticas en pantalla durante el partido. La inteligencia artificial analiza el video en vivo y arma automáticamente los highlights según lo que seguís: si sos hincha de Boca, te llegan los goles y jugadas de Boca. Si te interesa un jugador en particular, el sistema construye un resumen centrado en él.

Eso cambió cómo consume fútbol la gente más joven. No tienen paciencia para ver 90 minutos, pero sí para ver los 8 minutos más intensos del partido bien editados con música de fondo.

La AFA firmó en 2026 un acuerdo con Lexar para mejorar la captura y el manejo del contenido audiovisual de las selecciones nacionales. El resultado concreto: tres productos de edición limitada con la marca de la selección y mejor infraestructura para distribuir contenido en todo el mundo.

La contra más evidente de todo esto es el precio. Los paquetes de streaming deportivo premium cuestan entre 8.000 y 15.000 pesos por mes, según la plataforma. Para un hincha del interior con salario promedio, eso es bastante plata solo para ver fútbol.

La startup Argentina que llegó a Egipto con una pechera con luces

Vixon es una startup fundada en Mar del Plata por Agostina Galimberti y su equipo. Lo que hacen es simple de explicar: pecheras deportivas con LEDs programables conectadas a un software de inteligencia artificial que mejora la toma de decisiones y los tiempos de reacción de los jugadores durante el entrenamiento.

En la práctica funciona así: los LEDs cambian de color y el jugador tiene que reaccionar según el color que se enciende, lo que obliga a procesar información visual y tomar decisiones rápidas bajo presión. El software Vixon AI Lab registra los tiempos de reacción, los patrones de movimiento y la dinámica del equipo, y genera análisis concretos para el cuerpo técnico.

En febrero de 2025, Vixon presentó la tecnología en Soccerex MENA, una de las expos más importantes del fútbol a nivel global, en El Cairo. La recepción fue tan buena que los invitaron a volver. Juan Pablo Sorín, exjugador de River, Barcelona, Juventus, PSG y la selección Argentina, se sumó como socio estratégico y embajador global de la marca.

La tecnología ya se probó en fútbol, básquet, pádel, tenis e incluso se estudia para artes marciales. El problema real de Vixon es el de cualquier startup local con proyección global: conseguir financiamiento para escalar sin perder el control de la empresa. En abril de 2025 abrieron una ronda de inversión, pero los nombres de los clubes de élite interesados todavía no se podían decir.

Fan tokens y apuestas: cuando hinchar tiene una capa más

Los clubes argentinos descubrieron que la relación con el hincha puede ir más allá de la camiseta y la entrada. Los Fan Tokens permiten votar en decisiones del club, como el diseño de una camiseta especial o el nombre de un espacio del estadio. No son acciones ni participaciones reales, pero crean una sensación de pertenencia que muchos hinchas valoran.

Los NFT deportivos venden momentos únicos: un gol histórico, una jugada icónica, una celebración que no se va a repetir. El valor de ese coleccionable digital no depende de una impresión, sino de la escasez que define el club.

La gamificación es otro frente. Las plataformas de entretenimiento proponen dinámicas interactivas antes y durante los partidos: predicciones de resultado, elección del jugador del partido, desafíos estadísticos en tiempo real. Para quien quiere una capa más de emoción durante el partido, las apuestas deportivas en linea cripto son otra forma de participar activamente en lo que pasa en la cancha, con transacciones en criptomonedas que no pasan por el sistema bancario tradicional.

El riesgo concreto de todo esto es la falta de regulación clara. La línea entre entretenimiento interactivo y apuesta compulsiva es fina, y el marco legal argentino todavía está definiendo cómo manejarlo.

Los deportes que nacieron de la tecnología y ya se practican acá

El Drone Soccer ya tiene actividad organizada en Buenos Aires y otras provincias. No es un videojuego: los drones vuelan de verdad dentro de una cancha con arcos, chocan entre sí gracias a las estructuras protectoras esféricas, y los pilota gente de verdad desde el borde de la cancha. Atrae especialmente a jóvenes que no encontraban su lugar en el deporte convencional.

La robótica competitiva tiene otro perfil. Equipos de estudiantes argentinos participan regularmente en la RoboCup, el torneo donde robots autónomos juegan al fútbol sin intervención humana durante el partido. El robot decide dónde moverse, cuándo patear y cómo coordinarse con sus compañeros: todo lo decide el algoritmo. Argentina tiene historial de buenos resultados en estas competencias.

Lo que todavía falta resolver

Tres problemas que la tecnología todavía no cerró en el deporte argentino.

Primero: la brecha entre clubes grandes y chicos. El Wi-Fi 6 del Monumental no llega a la cancha de un club del ascenso en Tucumán. El acceso digital es desigual según el presupuesto del club y la provincia donde jugás.

Segundo: el costo del streaming. Las plataformas premium cobran entre 8.000 y 15.000 pesos mensuales, lo que no es accesible para todos los hinchas. Parte del contenido terminó fragmentado en varias plataformas, así que para ver todo el fútbol argentino necesitás más de una suscripción.

Tercero: los cuerpos técnicos del ascenso no usan wearables ni analítica avanzada, no porque no quieran sino porque no tienen presupuesto ni formación para hacerlo. La tecnología que usa Boca o River para analizar a sus jugadores no existe en los clubes más pequeños.

El deporte argentino tiene la pasión de siempre. Lo que cambió es el canal por donde esa pasión se expresa. La tecnología no le sacó emoción al gol: le agregó una pantalla más desde donde vivirlo.

FAQ

¿Qué es el programa Tribuna Segura y cómo funciona?

Es un sistema que Argentina usa en los estadios de fútbol para cruzar datos biométricos de los espectadores con bases de datos nacionales en tiempo real. Si una persona tiene orden judicial de no asistir a partidos, el sistema la detecta al ingresar. En 2023 bloqueó más de 3.500 intentos de ingreso de personas con restricciones judiciales.

¿Qué diferencia hay entre un código QR normal y uno dinámico para entradas?

El QR estático siempre muestra la misma información y se puede copiar fácilmente. El QR dinámico se regenera cada pocos minutos, lo que hace casi imposible la falsificación. Si alguien saca una foto de tu entrada, ese código ya no va a funcionar cuando lo intenten usar.

¿Qué hace exactamente Vixon y con qué deportes se puede usar?

Vixon desarrolló pecheras con LEDs programables conectadas a un software de inteligencia artificial. Durante el entrenamiento, los LEDs cambian de color para generar estímulos que obligan al jugador a reaccionar y decidir rápido. Ya se usó en fútbol, básquet, pádel, tenis e incluso se analiza para artes marciales.

¿Los Fan Tokens de los clubes dan poder real a los hinchas?

No en las decisiones importantes. Generalmente permiten votar en temas secundarios como el diseño de una camiseta especial o el nombre de un espacio del estadio. No tienen poder sobre decisiones deportivas, económicas ni de contrataciones.

¿Qué es el Drone Soccer y dónde se puede practicar en Argentina?

Es un deporte donde equipos de pilotos compiten con drones protegidos por estructuras esféricas que les permiten chocar sin romperse, en una cancha con arcos. Ya tiene actividad organizada en Buenos Aires y algunas provincias, y atrae principalmente a jóvenes con interés en tecnología.