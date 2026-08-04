Malena Galmarini propone que cada municipio bonaerense señalice la distancia hasta las Islas Malvinas

La senadora provincial Malena Galmarini presentó un proyecto de ley para instalar carteles en los ingresos a ciudades y localidades de la provincia de Buenos Aires con la distancia hasta Puerto Argentino, incorporando además mensajes de seguridad vial para promover la memoria, la soberanía y la prevención.

La senadora provincial Malena Galmarini presentó un proyecto de ley para que todos los accesos a las ciudades y localidades de la provincia de Buenos Aires incorporen carteles que indiquen la distancia en kilómetros hasta Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, junto con mensajes de concientización sobre seguridad vial.

La iniciativa plantea desarrollar una campaña provincial que vincule la educación vial con la identidad nacional y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El objetivo es que la señalización tenga un diseño unificado en todo el territorio bonaerense y combine información, memoria y prevención.

Según el proyecto, cada cartel incluirá la distancia oficial hasta Puerto Argentino, una imagen alusiva al archipiélago y un mensaje orientado a promover una conducción responsable. Además, establece que el Ministerio de Transporte de la Provincia será la autoridad de aplicación y que el financiamiento correrá íntegramente por cuenta del Gobierno bonaerense, sin generar costos para los municipios.

"Las Malvinas forman parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestro futuro. No queremos que sean una causa que se recuerde solamente cada 2 de abril; queremos que estén presentes todos los días, en cada ciudad y en cada ruta de la provincia de Buenos Aires", expresó Galmarini al presentar la propuesta.

Memoria y seguridad vial

La legisladora sostuvo que la iniciativa busca unir dos ejes de interés público: el reconocimiento permanente a la causa Malvinas y la prevención de accidentes en las rutas.

"Cada cartel será mucho más que una señal. Será un recordatorio permanente de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, pero también un mensaje para cuidar la vida de quienes transitan nuestras rutas. La memoria y la seguridad vial pueden caminar juntas porque ambas expresan el compromiso del Estado con la comunidad", afirmó.

El proyecto también amplía acciones de difusión que la Provincia ya desarrolla en escuelas y organismos públicos, trasladando ese mensaje a los accesos de las localidades para que forme parte del paisaje cotidiano de millones de bonaerenses y visitantes.

Participación de veteranos

La iniciativa prevé que la instalación de cada cartel se realice mediante actos públicos con la participación de centros y asociaciones de veteranos de la Guerra de Malvinas, junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de la comunidad.

"La causa Malvinas trasciende cualquier diferencia política. Es una bandera que nos une como argentinos. Con esta propuesta queremos que cada bonaerense, cada familia y cada persona que recorra nuestras rutas recuerde que las Malvinas siempre estuvieron cerca, que son parte de nuestra identidad y que cuidar la vida también es una forma de construir patria", concluyó la senadora.