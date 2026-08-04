San Fernando celebra el Mes de las Infancias con actividades gratuitas en plazas de toda la ciudad

San Fernando volverá a celebrar el Mes de las Infancias con una programación especial que llevará actividades recreativas, deportivas y culturales a distintos espacios públicos de la ciudad. Durante los sábados 8, 15 y 22 de agosto, de 14 a 17 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas gratuitas pensadas para toda la familia.
La iniciativa incluirá espectáculos de magia, circo y clown, maquillaje artístico, inflables, palestras, juegos, kermesses, sorteos y actividades deportivas, con acceso libre y gratuito en plazas y parques distribuidos en distintos barrios del distrito.
Cronograma de actividades
Sábado 8 de agosto (14 a 17 horas)
- Plaza Malvinas (Málaga y Pasteur)
- Plaza Infico (Suipacha y Alvear)
- Plaza Belgrano (Sargento Díaz y Cordero)
Sábado 15 de agosto (14 a 17 horas)
- Parque Náutico (Alte. Martín y el río)
- Plaza Inmigrantes Italianos (Cordero y Paraná)
- Plaza San Pablo (Matheu y Gandolfo)
Sábado 22 de agosto (14 a 17 horas)
- Plaza Carlos Gardel (Portugal y Quintana)
- Plaza del Bicentenario (Ruta 202 y French)
- Parque del Bicentenario de la Independencia (Guido Spano y Los Pinos)
- Plaza Dorrego (Ing. White y Constitución)
Actividades gratuitas para disfrutar en familia
La propuesta busca acercar opciones recreativas a distintos puntos de la ciudad durante el Mes de las Infancias, con espacios donde chicos y grandes podrán participar de juegos, espectáculos y actividades al aire libre sin costo.
Desde el Municipio informaron que, en caso de lluvia o condiciones climáticas adversas, las jornadas podrían ser reprogramadas.