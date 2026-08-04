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San Fernando

San Fernando celebra el Mes de las Infancias con actividades gratuitas en plazas de toda la ciudad

San Fernando celebra el Mes de las Infancias con actividades gratuitas en plazas de toda la ciudad
El Municipio de San Fernando organizó una nueva edición del Mes de las Infancias con actividades deportivas, culturales y recreativas gratuitas que recorrerán plazas y parques durante tres sábados de agosto, con propuestas para disfrutar en familia.

San Fernando volverá a celebrar el Mes de las Infancias con una programación especial que llevará actividades recreativas, deportivas y culturales a distintos espacios públicos de la ciudad. Durante los sábados 8, 15 y 22 de agosto, de 14 a 17 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas gratuitas pensadas para toda la familia.


La iniciativa incluirá espectáculos de magia, circo y clown, maquillaje artístico, inflables, palestras, juegos, kermesses, sorteos y actividades deportivas, con acceso libre y gratuito en plazas y parques distribuidos en distintos barrios del distrito.


Cronograma de actividades


Sábado 8 de agosto (14 a 17 horas)



  • Plaza Malvinas (Málaga y Pasteur)

  • Plaza Infico (Suipacha y Alvear)

  • Plaza Belgrano (Sargento Díaz y Cordero)


Sábado 15 de agosto (14 a 17 horas)



  • Parque Náutico (Alte. Martín y el río)

  • Plaza Inmigrantes Italianos (Cordero y Paraná)

  • Plaza San Pablo (Matheu y Gandolfo)


Sábado 22 de agosto (14 a 17 horas)



  • Plaza Carlos Gardel (Portugal y Quintana)

  • Plaza del Bicentenario (Ruta 202 y French)

  • Parque del Bicentenario de la Independencia (Guido Spano y Los Pinos)

  • Plaza Dorrego (Ing. White y Constitución)


Actividades gratuitas para disfrutar en familia


La propuesta busca acercar opciones recreativas a distintos puntos de la ciudad durante el Mes de las Infancias, con espacios donde chicos y grandes podrán participar de juegos, espectáculos y actividades al aire libre sin costo.


Desde el Municipio informaron que, en caso de lluvia o condiciones climáticas adversas, las jornadas podrían ser reprogramadas.

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