Tecnocomic Vicente López reunió a más de 1.500 personas con cosplay, gaming y tecnología

El evento gratuito se realizó en el Club Unión de Munro y convocó a familias y seguidores del cómic, el animé, los videojuegos, la tecnología y el cine. Hubo shows en vivo, concurso de cosplay, experiencias inmersivas y propuestas para todas las edades.

Más de 1.500 personas participaron de una nueva edición de Tecnocomic Vicente López, el encuentro gratuito dedicado a la cultura pop que se realizó el sábado 1° de agosto en el Club Unión de Munro. La propuesta reunió a fanáticos del cómic, el animé, el manga, los videojuegos, el cine y la tecnología en una jornada con actividades para toda la familia.

Consolidado como uno de los principales eventos del género en el distrito, Tecnocomic volvió a ofrecer una programación que combinó espectáculos en vivo, experiencias interactivas, innovación tecnológica y el tradicional concurso de cosplay, convocando a vecinos de todas las edades.

Shows para todos los universos

Durante la jornada se desarrollaron espectáculos inspirados en algunas de las franquicias más populares de la cultura pop. Los seguidores de Star Wars disfrutaron del show de Galactic Force, mientras que Ranger Con presentó una exhibición dedicada a Power Rangers.

También participaron Ghostbusters Argentina con una propuesta inspirada en la clásica saga cinematográfica y se presentó un espectáculo de los Teen Titans, con personajes del universo DC Comics.

La programación artística se completó con la banda THM, que interpretó música inspirada en videojuegos; el espectáculo "Lo que pasó ayer", con un homenaje al cine y la cultura pop de los años 80; y el Pop is Back Tour, que llevó al escenario un show de baile con clásicos de las boybands.

El cosplay volvió a ser uno de los grandes protagonistas

Uno de los momentos más esperados fue el concurso de cosplay, que reunió a participantes de distintos puntos de la región y contó con un jurado integrado por referentes de la disciplina.

La ganadora de esta edición fue LaColoCosplay, gracias a su caracterización de Jessie, el personaje de la película Toy Story.

El jurado estuvo conformado por Hika, ganadora del Martín Fierro Digital 2024 como Mejor Cosplayer y del Premio Cleopatra 2025; Rodrigo Navarro (RN Cosplay) y Misari Gami, reconocidos por su participación en competencias internacionales.

Tecnología, realidad virtual y gaming

Además de las propuestas artísticas, el evento ofreció experiencias vinculadas con la innovación y la tecnología. Los asistentes pudieron participar de actividades de realidad virtual, realidad aumentada e impresión 3D desarrolladas por el Fab Lab, el Laboratorio de Fabricación Digital de Vicente López.

También hubo un espacio dedicado al gaming, donde chicos y grandes compartieron distintas experiencias interactivas.

Con entrada libre y gratuita, Tecnocomic Vicente López volvió a reunir a familias, jóvenes y fanáticos de la cultura geek en un espacio que combina entretenimiento, creatividad y tecnología, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del calendario cultural del municipio.