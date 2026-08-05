ARBA: este jueves vence el plazo para pagar con 10% de descuento la cuota 4 del Inmobiliario Urbano

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informó que el jueves 6 de agosto vence el plazo para abonar la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano. Los contribuyentes que estén al día y paguen en término podrán acceder a una bonificación del 10%.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que este jueves 6 de agosto vence el plazo para abonar la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para la planta edificada como para la baldía, con una bonificación de hasta el 10%.

El beneficio alcanza a los contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones y realicen el pago dentro del plazo establecido, independientemente del medio de pago que utilicen.

Cómo pagar la cuota

Para cumplir con la obligación tributaria, los contribuyentes pueden ingresar al sitio web oficial de ARBA, donde la sección "Pagá tus impuestos" permite abonar con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible el pago digital mediante Cuenta DNI, utilizando el código QR enviado por correo electrónico, que permanecerá vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

Opciones de pago presencial

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán efectuar el pago en las entidades bancarias habilitadas o en las sucursales de Provincia Net Pagos.

En esos casos, será necesario descargar previamente la boleta correspondiente desde la página oficial de ARBA.