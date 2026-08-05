San Isidro incorporó 24 nuevos agentes de tránsito y ya cuenta con un plantel de 120 efectivos

El Municipio de San Isidro incorporó 24 nuevos agentes de tránsito que completaron un proceso de selección y capacitación. Con esta incorporación, el distrito amplía la fiscalización en la vía pública y fortalece las acciones vinculadas a la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito.

El Municipio de San Isidro incorporó 24 nuevos agentes de tránsito, con lo que el distrito alcanzó un plantel de 120 efectivos destinados a reforzar los controles en la vía pública y fortalecer las políticas de seguridad vial.

Los nuevos inspectores completaron un proceso de selección y capacitación intensiva de aproximadamente un mes, diseñado para prepararlos en las tareas que desempeñarán diariamente en las calles del municipio.

Capacitación y proceso de selección

La convocatoria reunió a cerca de 200 postulantes, quienes atravesaron evaluaciones psicotécnicas y entrevistas individuales como parte del proceso de selección.

De ese total, 27 aspirantes comenzaron la instancia de formación y finalmente 24 lograron completar el curso y aprobar las evaluaciones teóricas y prácticas. El grupo de egresados quedó integrado por 14 mujeres y 10 hombres.

Durante la capacitación recibieron formación sobre normativa de tránsito, seguridad vial, funciones del agente como servidor público, procedimientos administrativos para el labrado de actas, actuación como primer respondiente ante emergencias, simulacros y prácticas de controles vehiculares.

Dónde trabajarán los nuevos agentes

Los nuevos integrantes del cuerpo de tránsito prestarán servicio desde dos bases operativas, ubicadas en Boulogne y en la ciudad de San Isidro, con cobertura en todas las localidades del partido durante los siete días de la semana.

Su incorporación permitirá ampliar la presencia municipal en la vía pública y fortalecer las tareas de fiscalización del tránsito, además de intervenir en operativos relacionados con el estacionamiento medido y otras acciones destinadas a mejorar la movilidad y el ordenamiento del espacio público.

Las funciones que cumplen en la vía pública

Entre las principales tareas que desarrolla el cuerpo de agentes de tránsito se encuentran los controles de licencias y documentación vehicular, la verificación del cumplimiento de las normas de seguridad vial, la asistencia en cortes y desvíos por obras del Plan de Reparación de Calles y Veredas y del Plan Integral de Arbolado, el retiro de vehículos abandonados a partir de denuncias vecinales, la supervisión de las zonas de estacionamiento medido y el apoyo logístico durante eventos de gran convocatoria.

Con estas incorporaciones, el municipio busca reforzar la prevención, mejorar la circulación vehicular y consolidar una mayor presencia de agentes en las calles de San Isidro.