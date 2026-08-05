Los gremios mantienen la movilización al Congreso pese al retiro de la Ley de Tierras

La CGT, las dos CTA y ATE confirmaron que realizarán la movilización prevista frente al Congreso contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pese a que el Gobierno retiró el capítulo vinculado a la Ley de Tierras.

La CGT, las dos CTA y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificaron la movilización al Congreso contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pese a que el Gobierno decidió retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras.

La protesta se realizará este jueves desde el mediodía en la zona del Congreso, según confirmaron fuentes sindicales. La convocatoria había sido anunciada antes de que el oficialismo resolviera quitar ese apartado del proyecto ante la falta de apoyos en el Senado.

Los gremios cuestionan otros puntos del proyecto

Las centrales sindicales sostienen la movilización porque el proyecto mantiene otros capítulos que consideran perjudiciales, entre ellos la posibilidad de habilitar desalojos exprés de inquilinos y modificaciones vinculadas a la Ley de Manejo del Fuego.

Desde sectores vinculados a trabajadores de parques nacionales, nucleados en ATE, también expresaron críticas a la iniciativa y señalaron que afecta recursos naturales, bienes comunes y capacidades estatales para implementar políticas públicas.

En un comunicado, el gremio estatal afirmó que el proyecto representa una amenaza para distintos sectores y convocó a participar de la protesta frente al Congreso.

La postura de las centrales obreras

Durante una conferencia de prensa realizada antes del retiro del capítulo de Tierras, dirigentes de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores habían expresado su rechazo al proyecto impulsado por La Libertad Avanza (LLA).

Del encuentro participaron el triunvirato de la CGT, integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además de Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T), entre otros dirigentes.

Sola cuestionó el debate sobre la propiedad y planteó: “De lo que se trata es de que cualquier capital que ingrese tiene que tener las consideraciones de no solamente cuidar los recursos naturales, sino también la de generar producción, desarrollo, empleo y salario digno. La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto del país”.

Por su parte, Godoy sostuvo: “Los trabajadores no podemos no dar una opinión y no convocar a movilizarnos con todas las fuerzas y también de sumarnos a la iniciativa de vastos sectores de nuestra sociedad. Hoy hay una plena conciencia de que este proyecto se suma a otros que tienen como objetivo desmembrar la Patria”.

ATE confirmó la protesta frente al Congreso

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que el gremio mantendrá la convocatoria y apuntó contra los senadores que acompañan la iniciativa.

“A Milei se le están terminando las balas y cuando eso suceda, vamos a ir por él. Igual vamos a movilizar para seguir repudiando a los senadores han tergiversado su representación, porque debieran impulsar y votar iniciativas para defender los intereses de nuestra nación y no rematarla”, expresó.

La movilización continuará pese al cambio introducido por el Gobierno en el proyecto, que retiró el capítulo referido a la Ley de Tierras, uno de los puntos que había generado mayores cuestionamientos sindicales.