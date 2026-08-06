Girard cruzó a Milei y aseguró que la motosierra “terminó endeudando a millones de familias”

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, respondió a las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la reducción de salarios y sostuvo que el modelo económico también afecta al sector privado, con pérdida del poder adquisitivo y mayor endeudamiento de los hogares.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei, quien reivindicó la reducción de los salarios del sector público como parte de los objetivos de su programa económico. Para el funcionario bonaerense, esa estrategia también impacta sobre los trabajadores del sector privado mediante el freno a las negociaciones paritarias y el uso del salario como herramienta para contener la inflación.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, Girard sostuvo que las consecuencias del modelo económico se traducen en una pérdida sostenida del poder adquisitivo, menor empleo registrado y un avance del trabajo precario.

“Esto era la motosierra”, expresó al citar una declaración del Presidente. Luego agregó: “Menos derechos, menos ingresos: más motosierra”, al referirse al deterioro de las condiciones laborales.

Vinculó la caída de los ingresos con el aumento del endeudamiento

En otro tramo de sus publicaciones, Girard afirmó que la pérdida de ingresos lleva a millones de familias a financiar gastos cotidianos mediante tarjetas de crédito y préstamos personales.

Según explicó, el aumento posterior de las tasas de interés y la flexibilización de las regulaciones financieras profundizan esa situación, favoreciendo un incremento de la morosidad.

El titular de ARBA sostuvo que ese fenómeno ya alcanza a más de seis millones de personas y resumió su crítica al Gobierno nacional: “Motosierra para quienes trabajan, beneficios para quienes hacen negocios con la necesidad de la gente”.

Citó una respuesta de Axel Kicillof

Como cierre de su planteo, Girard recordó una reciente respuesta del gobernador Axel Kicillof al presidente Milei sobre la situación económica.

“Si millones de argentinos tienen ese problema, no es un problema microeconómico. Es un problema de tu Gobierno”, citó el funcionario bonaerense.