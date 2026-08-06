Vicente López fue seleccionada para integrar el Fondo Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies

El municipio integrará el Youth Climate Action Fund, una iniciativa de Bloomberg Philanthropies que reúne a 300 ciudades del mundo. Además, abrió una convocatoria para que jóvenes y organizaciones locales presenten proyectos vinculados a la acción climática.

Vicente López fue seleccionada para integrar el Youth Climate Action Fund (Fondo Juventud y Acción Climática), una iniciativa impulsada por Bloomberg Philanthropies que reúne a 300 ciudades de distintos países con el objetivo de promover proyectos ambientales liderados por jóvenes y fortalecer su participación en las políticas climáticas locales.

La incorporación del municipio al programa se produjo tras la presentación de su Plan Local de Acción Climática, que fija metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030 mediante políticas orientadas a la gestión de residuos, la movilidad sustentable, la eficiencia energética y la conservación de la biodiversidad.

Entre las acciones desarrolladas por la gestión local se destacan la plantación de más de 10.000 árboles nativos, el reemplazo de todo el alumbrado público por tecnología LED de bajo consumo, la incorporación de energías renovables en edificios municipales y el impulso de programas de economía circular destinados a reducir y recuperar residuos.

El programa busca impulsar proyectos liderados por jóvenes

El Youth Climate Action Fund tiene como objetivo fortalecer la participación de jóvenes de entre 15 y 24 años en el diseño e implementación de soluciones frente al cambio climático. A nivel global, más de 300.000 jóvenes accederán a microsubvenciones y al acompañamiento de especialistas para desarrollar iniciativas vinculadas con los desafíos ambientales de sus comunidades.

En Vicente López, el programa buscará potenciar el trabajo que ya realizan escuelas, clubes, grupos scouts, organizaciones sociales y ambientales, además de otros actores comprometidos con el cuidado del ambiente. La propuesta prioriza proyectos impulsados por jóvenes que combinen impacto ambiental con beneficios para la comunidad.

Abrieron la inscripción para presentar iniciativas

En el marco de esta incorporación, el Municipio abrió la convocatoria destinada a jóvenes y organizaciones de acción juvenil para presentar proyectos relacionados con la acción climática. Las propuestas seleccionadas serán evaluadas y acompañadas durante su desarrollo.

Los interesados pueden consultar las bases, condiciones e inscribirse a través del sitio oficial del Municipio: https://www.vicentelopez.gov.ar/fondo-jovenes-en-accion-climatica.