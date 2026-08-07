Choque múltiple en Panamericana: seis vehículos involucrados y cinco heridos

Un colectivo, un automóvil y una moto protagonizaron el primer impacto en el Acceso Norte. El motociclista cruzó hacia la mano contraria tras la colisión y generó un segundo choque que terminó involucrando a seis vehículos.

Un choque múltiple en la Autopista Panamericana dejó cinco personas heridas y provocó importantes demoras en el tránsito a la altura del kilómetro 25,5 del Acceso Norte, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires.

El siniestro comenzó con una colisión entre un colectivo, un automóvil y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto cruzó hacia la mano contraria, donde se produjo un segundo choque.

De acuerdo con la información difundida por Autopistas del Sol, el accidente terminó involucrando a seis vehículos en total. Los cinco heridos fueron asistidos por los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar.

Mientras se desarrolló el operativo, un carril de cada sentido permaneció obstruido, lo que generó congestión tanto para quienes circulaban hacia la Ciudad de Buenos Aires como para los que se dirigían hacia la provincia.

Una vez retirados los vehículos involucrados y finalizadas las tareas de asistencia, los carriles fueron liberados y el tránsito volvió a desarrollarse con normalidad.