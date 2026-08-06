Lionel Scaloni confirmó que seguirá al frente de la Selección argentina hasta diciembre y descartó rumores de internas tras la derrota en la final del Mundial 2026. Con la mira puesta en los próximos desafíos, el equipo mantiene su proyecto deportivo y la expectativa de los hinchas.

Lionel Scaloni salió del predio de la AFA en Ezeiza este martes y cerró la puerta a cualquier especulación sobre su futuro al frente de la Selección argentina. "Hasta diciembre estamos acá", dijo el entrenador, y agregó que su continuidad "ahora no es lo importante". Con esa frase, el ciclo que llevó a Argentina al subcampeonato del mundo quedó formalmente en pie, y la atención se desplaza hacia lo que viene.

La continuidad que convierte la derrota en expectativa

David Nugent, analista de fútbol especializado en mercados futbolísticos globales, observa ese desplazamiento con precisión. Cuando la continuidad de un proyecto queda confirmada, sostiene, el duelo post-derrota tiene una vida corta. Los hinchas, señala Nugent, no tardan en trasladar su energía hacia los compromisos que restan, y esa anticipación se refleja con rapidez en el mercado de apuestas.

“Después de una final perdida, lo que más mueve la aguja no es el resultado, sino la certeza de que el proyecto sigue. Scaloni confirmó que está, que hay Finalissima pendiente y una Copa América en el horizonte. Eso es suficiente para que el hincha empiece a mirar hacia adelante, y el mercado lo registra de inmediato.”

Nugent describe el comportamiento del público como propio de un ciclo estabilizado: los aficionados consultan las reseñas de casas de apuestas de Smart Betting Guide antes de decidir dónde seguir los próximos partidos del seleccionado, y esa actividad, precisa el analista, refleja el clima de anticipación más que el dolor por lo ocurrido en la final.

Scaloni descarta internas y habla en Pujato

Según informó Clarin, Argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España por 1 a 0, con el gol de Ferran Torres en el minuto 116. La derrota abrió espacio para rumores sobre supuestos conflictos internos en el plantel, alimentados por videos de arengas en el vestuario que circularon en redes sociales. Scaloni los cortó de raíz.

"No veo redes. No sé nada. No tengo idea lo que me decís", respondió al ser consultado por esos videos. Ante la insistencia sobre posibles tensiones internas, el entrenador subió el tono. "No puedo creer lo que me está preguntando. Nos estamos yendo por otro lado, chicos. Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter con esta camiseta. Ojalá el día de mañana, cuando un jugador tenga que venir a la Selección, dé lo mismo. Porque es una señal", sostuvo.

Su pueblo natal, Pujato, lo recibió con cánticos de "No se va, no se va". Allí, Scaloni fue más íntimo en sus palabras. "Duele no haberles dado la alegría a los argentinos, se juega para la alegría de nuestra gente. Pero también estamos satisfechos de haber dado todo", dijo ante sus vecinos. Sobre el resultado, fue directo y sin excusas. "Perdimos porque ellos fueron mejores", afirmó, descartando cualquier crítica al árbitro de la final.

Las voces del plantel tras la derrota

La frustración se expresó con claridad en las redes sociales. Alexis Mac Allister publicó un mensaje que sintetizó el estado de ánimo del grupo. "Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto", escribió el mediocampista, evocando la celebración de 2022 en Buenos Aires como contraste implícito con la noche de la final.

El mensaje más llamativo fue el de Emiliano "Dibu" Martínez, quien puso en duda su propia continuidad en el seleccionado. "Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante", escribió el arquero en Instagram. Una declaración abierta, sin certezas, que contrasta con la postura definida de su entrenador.

Pese al dolor colectivo, el reconocimiento externo al rendimiento del equipo fue concreto. Cinco jugadores argentinos quedaron nominados para el once ideal del Mundial 2026: Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Lionel Messi. Un registro que habla del nivel del plantel incluso en la derrota.

Messi regresa a Rosario y el Inter Miami espera

Lionel Messi llegó a Rosario alrededor de las 6:20 junto a su familia, cerrando su participación en el torneo. Todavía tiene contrato con el Inter Miami hasta 2028, año en que se disputa la Copa América, y los compromisos que aguardan al seleccionado incluyen la Finalissima, aún pendiente.

Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami, fue claro sobre los tiempos de Messi y Rodrigo de Paul. "Van a estar (fuera) el tiempo que tengan que estar", dijo el técnico, sin fijar plazos. Por su parte, la AFA, a través de una gestión de Claudio "Chiqui" Tapia ante la CONMEBOL, acordó que los clubes argentinos que disputan los playoffs de Copa Sudamericana puedan portar una bandera en agradecimiento al seleccionado por el subcampeonato.

Messi en Rosario con su familia, el Inter Miami aguardando sin fecha, la Finalissima en el horizonte y Scaloni confirmado hasta diciembre. El proyecto sigue. El próximo capítulo está por escribirse.