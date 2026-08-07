Buenos Aires reconoció 12 nuevos Bares Notables y amplió su mapa de cafés históricos

Doce establecimientos de barrios como La Boca, San Telmo, Caballito, Palermo y San Nicolás fueron incorporados al catálogo oficial de Bares Notables de la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires incorporó 12 nuevos Bares Notables y llevó a 90 la cantidad de establecimientos que integran el catálogo oficial de espacios reconocidos por su valor histórico, cultural, arquitectónico y por su vínculo con la identidad de los barrios porteños.

El reconocimiento alcanzó a establecimientos ubicados en La Boca, San Telmo, Caballito, Recoleta, Almagro, Núñez, Colegiales, San Nicolás y Palermo. La entrega de diplomas se realizó en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura.

Los nuevos integrantes son Bar Conde, Café Rivas, Confitería El Greco, Josephina's Café, La Orquídea, La Escuela, Bar Portuario, Boca a Boca, Bar Vía 71, La Ópera, Café Cortázar y Café Plaza.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó el vínculo de estos establecimientos con la memoria cotidiana de los vecinos.

“Los Bares Notables guardan la historia de Buenos Aires y también la historia personal de los vecinos. Son refugios de la memoria que valoramos, son nuestros cafés de la esquina y mucho más. Los reconocemos por eso y por su valor, porque son parte de la esencia de sentirnos porteños y eso también suma a la Ciudad más linda del mundo”, sostuvo.

La incorporación fue definida por la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables, organismo que analiza las postulaciones y considera aspectos como la antigüedad de los establecimientos, su arquitectura, relevancia cultural y relación con la historia de cada barrio.

La ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, señaló que varios de los establecimientos ya eran considerados referentes por los propios vecinos.

“Muchos creían que estos espacios ya eran Bares Notables porque forman parte de la vida de sus barrios y son reconocidos por quienes los frecuentan. A partir de ahora, ese valor también cuenta con un reconocimiento formal que permite seguir preservando y difundiendo su historia”, dijo Ricardes junto al ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

Una serie documental sobre los bares históricos

Durante el encuentro también se presentó La Ruta de Los Notables, una serie documental que recorre algunos de los cafés más representativos de Buenos Aires y recupera sus historias, personajes y patrimonio cultural.

La producción fue realizada por la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), a través de la Cámara de Bares, con apoyo de Mecenazgo y auspicio de la Fundación Santander.

La serie fue dirigida por Samir Bitar y tuvo producción general de Manuel Ernesto Sierra. Sus episodios están dedicados a La Poesía, El Federal, Confitería La Ideal, Café de García, Petit Colón, Café Cortázar, Almacén y Bar Lavalle, Margot, La Ópera, Hipopótamo y La Giralda.

El presidente de la AHRCC, Camilo Suárez, remarcó el valor cultural y turístico que adquirieron estos espacios.

“Los Bares Notables expresan la esencia cultural de la Ciudad y, al mismo tiempo, la identidad particular de cada barrio. El trabajo sostenido entre el sector público, el sector privado y la sociedad permitió fortalecer este programa y convertir a estos espacios en atractivos turísticos que son visitados por sí mismos”, señaló.

El proyecto también contó con el acompañamiento de Mecenazgo, el programa destinado a promover la participación privada en el financiamiento de iniciativas culturales y proyectos vinculados con la preservación y difusión del patrimonio porteño.

Cuáles son los 12 nuevos Bares Notables



Bar Conde: Conde 701 y Federico Lacroze, Colegiales.

Conde 701 y Federico Lacroze, Colegiales.

Café Rivas: Estados Unidos 302, San Telmo.

Estados Unidos 302, San Telmo.

Confitería El Greco: Avenida Rivadavia 5353, Caballito.

Avenida Rivadavia 5353, Caballito.

Josephina's Café: Guido 1532, Recoleta.

Guido 1532, Recoleta.

La Orquídea: Avenida Corrientes 4101, Almagro.

Avenida Corrientes 4101, Almagro.

La Escuela: Manuela Pedraza 2803 y Vidal, Núñez.

Manuela Pedraza 2803 y Vidal, Núñez.

Bar Portuario: Pinzón 102, La Boca.

Pinzón 102, La Boca.

Boca a Boca: Avenida Benito Pérez Galdós 207, La Boca.

Avenida Benito Pérez Galdós 207, La Boca.

Bar Vía 71: Viamonte 1771, San Nicolás.

Viamonte 1771, San Nicolás.

La Ópera: Avenida Corrientes 1799, San Nicolás.

Avenida Corrientes 1799, San Nicolás.

Café Cortázar: José A. Cabrera 3797 y Medrano, Palermo.

José A. Cabrera 3797 y Medrano, Palermo.

Café Plaza: Avenida Rivadavia 4732, Caballito.



La agenda vinculada a estos establecimientos continuará el próximo 24 de septiembre, cuando se realizará una nueva edición de La Noche de los Bares Notables, con propuestas en distintos bares de la Ciudad.