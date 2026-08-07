San Isidro retiró una draga varada desde 2016 y liberó el Canal 33 Orientales

La embarcación había sido donada por la Provincia en 2016 y nunca llegó a funcionar. Tras su deterioro y varios actos de vandalismo, fue vendida en julio de 2026 y retirada del Canal 33 Orientales.

Durante una década, una draga permaneció varada y en avanzado estado de deterioro en el Canal 33 Orientales. Ahora, la embarcación fue retirada definitivamente por el Municipio de San Isidro, en una intervención que permite liberar un sector de la costa y completar la recuperación de un espacio que había sido renovado en 2025.

La embarcación había llegado al lugar en 2016, cuando la Provincia de Buenos Aires la donó al Municipio con el objetivo de que San Isidro contara con una herramienta propia para realizar tareas de mantenimiento en el río.

Sin embargo, la draga nunca llegó a funcionar. Con el paso de los años quedó abandonada a la intemperie y sufrió un importante deterioro, además de actos de vandalismo. Su estructura también se había convertido en un punto de riesgo debido a que distintas personas llegaban a subir a la embarcación.

El problema tomó mayor relevancia después de la renovación integral realizada en 2025 en el sector de 33 Orientales. La obra transformó ese tramo de la costa, pero la presencia de la draga deteriorada continuaba afectando la seguridad y el uso del espacio.

Una venta para concretar el retiro

Para resolver la situación, el Municipio realizó un concurso de precios público para vender la embarcación en el estado en que se encontraba. El procedimiento permitió que un particular asumiera el retiro, desarme y posterior destino de la estructura.

Se presentaron dos oferentes y en julio de 2026 se adjudicó la venta a la empresa que realizó la mejor oferta.

Con la operación concretada, la draga fue retirada definitivamente del Canal 33 Orientales, cerrando una situación que permanecía sin resolución desde 2016.

El retiro también permite avanzar con la recuperación de los espacios costeros de San Isidro, en el marco de las obras y acciones impulsadas por el Municipio para poner en valor sectores que habían quedado degradados u ocupados con el paso del tiempo.

La intervención se suma así al proceso de transformación de la costa sanisidrense, con el objetivo municipal de recuperar la vinculación de la ciudad con el río y mejorar las condiciones de uso de los espacios públicos.