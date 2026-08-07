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Axel Kicillof participó de la peregrinación de San Cayetano y cuestionó al Gobierno nacional

Kicillof acompañó la peregrinación de San Cayetano y apuntó contra el Gobierno
El gobernador bonaerense participó de la peregrinación desde el Santuario de San Cayetano hasta Plaza de Mayo y habló sobre las dificultades económicas de las familias.

Axel Kicillof participó este viernes de la peregrinación por el Día de San Cayetano, que comenzó en el Santuario de San Cayetano y tuvo como destino la Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante la jornada, el gobernador bonaerense cuestionó al Gobierno nacional por la situación económica y social.


Kicillof sostuvo que la celebración religiosa fue una oportunidad para acompañar a quienes atraviesan dificultades económicas y puso el foco en el endeudamiento de las familias para afrontar gastos cotidianos.


“En una jornada tan importante, vinimos esta mañana a acompañar a un pueblo que está sufriendo y que tiene muchas dificultades para afrontar su día a día”, expresó.


En ese sentido, el gobernador afirmó que millones de familias recurrieron al endeudamiento para cubrir necesidades básicas. “Son millones las familias que han tenido que endeudarse para pagar cuestiones básicas como los alimentos o el alquiler: está claro que no lo hicieron porque sean irresponsables, como dicen los funcionarios del Gobierno nacional, sino porque los salarios no alcanzan”, señaló.


Críticas al Gobierno nacional


La jornada también estuvo marcada por cuestionamientos políticos de Kicillof hacia la administración nacional. El gobernador apuntó contra la respuesta oficial frente a las expresiones de protesta y vinculó su planteo con los acontecimientos registrados en el Congreso.


“Estamos frente a un Gobierno que no solo no escucha, sino que, como se vio ayer en el Congreso, además reprime a quienes se expresan pacíficamente”, sostuvo.


Finalmente, Kicillof cuestionó el rumbo del país y planteó una defensa de la soberanía nacional. “Queda claro que este no es el camino que necesita la Argentina: no van a poder rematar nuestro país porque hay un pueblo que está dispuesto a defender nuestra soberanía”, concluyó.

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