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Policiales / Tigre

General Pacheco: chocó contra un auto detenido y volcó en Avenida de los Constituyentes

acheco: chocó contra un auto detenido y volcó en Avenida de los Constituyentesacheco: chocó contra un auto detenido y volcó en Avenida de los Constituyentes
Un vehículo chocó contra otro que estaba detenido por el semáforo en Avenida de los Constituyentes y Ventanita Florida. El impacto provocó el vuelco de uno de los rodados.

Un choque entre dos vehículos terminó con uno de ellos volcado durante la madrugada en General Pacheco. El siniestro ocurrió en Avenida de los Constituyentes y Ventanilla Florida y no dejó heridos de gravedad.


Según registraron las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), uno de los vehículos circulaba por Avenida de los Constituyentes cuando impactó contra otro que permanecía detenido ante el semáforo ubicado en el cruce con Ventanita Florida.


Como consecuencia del impacto, uno de los rodados terminó volcando. El hecho fue detectado por los operadores del centro de monitoreo, que dieron aviso para desplegar el operativo de asistencia.


En el lugar trabajaron efectivos del COT, personal de Defensa Civil, de la Dirección General de Tránsito (DGT) y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, además de médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET).


Los involucrados fueron asistidos en el lugar y, de acuerdo con la información difundida, se encontraban fuera de peligro.

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