La CGT endurece su postura contra Milei: qué medidas analiza y por qué descarta un paro inmediato

La central obrera reunirá a su Consejo Directivo este jueves para definir una serie de medidas de protesta que comenzarían con acciones sectoriales y podrían derivar en una nueva huelga nacional.

La CGT reunirá este jueves a su Consejo Directivo para definir los próximos pasos de su estrategia de confrontación con el Gobierno nacional, en un contexto marcado por el avance de la reforma laboral y el creciente malestar de distintos sectores sindicales.

La conducción de la central obrera se encontrará desde las 14 en la sede de la calle Azopardo. Allí analizará un esquema de medidas de fuerza que, según prevén los principales dirigentes, comenzaría con protestas sectoriales, asambleas por turnos y volanteadas antes de avanzar hacia una eventual huelga nacional.

Aunque dentro de la organización ya se debate la posibilidad de un quinto paro general durante la gestión de Javier Milei, la mayoría de los dirigentes considera que actualmente no existen condiciones para convocar a una medida de ese alcance en el corto plazo.

La estrategia impulsada por el sector dialoguista de la CGT apunta a desarrollar acciones graduales y alternadas entre distintos gremios. El objetivo sería sostener la presión sobre el Gobierno mientras se construye consenso interno para una protesta de mayor magnitud.

La reunión estará encabezada por los integrantes del triunvirato de conducción, Jorge Sola, Cristina Jerónimo y Octavio Argüello, quienes vienen manteniendo contactos con distintos sectores del sindicalismo para definir la hoja de ruta de las próximas semanas.

Mientras tanto, algunos gremios ya reclamaron públicamente una postura más dura. Entre ellos figuran La Fraternidad, el sindicato de Gastronómicos (UTHGRA) y la UTA, cuyos dirigentes impulsaron la idea de una huelga general de 36 horas.

Sin embargo, esa propuesta no encuentra respaldo entre los referentes de mayor influencia dentro de la central obrera. Incluso, algunos dirigentes cuestionaron en privado el planteo y recordaron que en anteriores paros convocados por la CGT varios de esos sectores no lograron una adhesión plena de sus afiliados.

Pese a esas diferencias, el malestar frente a la gestión libertaria continúa creciendo. En ese marco, dirigentes sindicales destacaron la reciente reunión entre Cristina Jerónimo y el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, uno de los referentes más críticos del Gobierno y promotor de una línea de acción más confrontativa.

La evolución de ese debate interno será clave para determinar si las protestas sectoriales previstas para las próximas semanas terminan desembocando en una nueva medida de fuerza nacional.