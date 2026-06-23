Alerta por frío extremo: el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas peligrosas en el AMBA y gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío que abarca al AMBA y se extiende a gran parte del país. El fenómeno alcanza a múltiples provincias del centro, litoral y norte argentino, con advertencias por posibles efectos en la salud, especialmente en grupos de riesgo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío que alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se extiende a una extensa franja del territorio argentino, en el marco del avance de una masa de aire polar que mantiene condiciones de bajas temperaturas en gran parte del país.

Según el Sistema de Alerta Temprana del organismo, el fenómeno abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, además de la totalidad de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Chaco, junto con amplios sectores de Formosa, Santiago del Estero, Córdoba y San Luis.

La advertencia, en nivel amarillo, indica un impacto leve a moderado en la salud, con posibilidad de complicaciones especialmente en personas mayores, niños y grupos considerados de riesgo. La información fue difundida en el reporte actualizado del organismo durante la tarde de este martes.

En ese contexto, el mapa climático muestra una expansión del aire frío que cubre el centro, litoral y norte del país, con temperaturas significativamente por debajo de los valores habituales para la región.

El mapa del frío en el país

El avance de la masa de aire polar deja un escenario extendido de bajas temperaturas:

En Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, la totalidad del territorio se encuentra bajo alerta amarilla, con mínimas muy bajas que impactan de manera directa en la región.

En el litoral y la zona central, provincias como Santa Fe y Entre Ríos registran condiciones de frío extremo, con pérdida de los valores térmicos templados habituales para esta época del año.

En el norte argentino, el sistema alcanzó también a Chaco, Corrientes y sectores de Formosa, consolidando un escenario de temperaturas inusualmente bajas en el NEA.

El AMBA y la expectativa por la nieve

Con mínimas cercanas a los 2 grados y máximas que apenas rondan los 11, volvió a instalarse la consulta sobre la posibilidad de nevadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, recordando episodios históricos como el de 2007.

Sin embargo, las condiciones actuales no son favorables para ese fenómeno. De acuerdo con el análisis meteorológico, la nieve requiere una combinación precisa de temperaturas bajo cero en distintas capas de la atmósfera, alta humedad y precipitaciones activas.

En este caso, el pronóstico anticipa cielo mayormente nublado pero sin la inestabilidad necesaria para generar precipitaciones, por lo que el escenario se mantiene limitado a jornadas de frío persistente y heladas matinales, sin probabilidades de nieve en el corto plazo.