La emotiva promesa a la bandera reunió a más de 5.000 chicos de San Martín

Estudiantes de cuarto grado de escuelas públicas, privadas y de educación especial participaron de dos actos en Villa Ballester junto a sus familias, docentes y autoridades educativas.

Más de 5.000 alumnas y alumnos de cuarto grado de escuelas públicas, privadas y de educación especial de San Martín protagonizaron la tradicional promesa de lealtad a la bandera argentina en dos actos realizados en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester.

La jornada reunió a estudiantes de 85 establecimientos educativos, familiares, docentes, directivos y autoridades provinciales y municipales. En total participaron alumnos de las 59 escuelas primarias públicas, las tres escuelas públicas de educación especial y 23 colegios privados de distintos barrios del distrito.

El intendente Fernando Moreira acompañó ambas ceremonias y destacó la continuidad de una celebración que el Municipio organiza desde hace 15 años.

"Nos pone realmente muy felices volver a compartir esta fiesta tan emocionante, que venimos realizando ya hace 15 años, con la alegría de ver a cada vez más escuelas, más familias y estudiantes participar de un evento que los acompañará toda la vida", expresó el jefe comunal.

Un compromiso con la comunidad

Durante su mensaje a los estudiantes, Moreira vinculó la promesa de lealtad a la bandera con los valores de convivencia y compromiso ciudadano.

"La promesa a la bandera es un compromiso con la patria y, en definitiva, la patria son las personas que habitan en ella: son nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos y compañeros de escuela. Y el compromiso es ser buena persona, ser buen compañero, ayudar al que más lo necesita, en definitiva ser buen ciudadano. Ese es el mejor compromiso que uno puede tener con la comunidad en la que vive", señaló.

Junto al intendente estuvieron presentes la subsecretaria de Educación de la Provincia, Claudia Bracchi; la jefa regional de Educación, Mónica Ladich; la subdirectora de Inspección General de la Provincia, Andrea Mascheroni; el jefe distrital, Leandro Decurgez; el presidente del Consejo Escolar, Jonatan Cifelli; Nancy Cappelloni; el subsecretario de Educación del Municipio, Gustavo Perazzo; y el presidente del HCD, Diego Perrella.

Música y celebración antes de la promesa

Antes del momento central de la ceremonia, los estudiantes disfrutaron de un espectáculo del grupo Al tun tun.

Además, la Banda Mayor Domingo de Ruvo del Liceo Militar de San Martín interpretó el Himno Nacional Argentino y la canción "Saludo a mi bandera", acompañando una jornada cargada de emoción para miles de niñas y niños de la ciudad.