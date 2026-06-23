La Ciudad obligará a garantizar servicios mínimos de subtes, colectivos y recolección de residuos durante los paros

El Gobierno porteño reglamentó la prestación mínima de servicios esenciales y de importancia trascendental durante medidas gremiales. La norma alcanza al transporte público y a la recolección de residuos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que los servicios de subtes, Premetro, colectivos porteños y recolección de residuos deberán mantener niveles mínimos de funcionamiento ante medidas de fuerza gremiales. La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, con el objetivo de evitar la interrupción total de prestaciones consideradas estratégicas para la vida cotidiana de los vecinos.

La normativa establece distintos porcentajes de cobertura según la actividad. Mientras que la recolección de residuos deberá garantizar un funcionamiento mínimo del 75%, los servicios de subte, Premetro y colectivos bajo jurisdicción porteña deberán operar al menos al 50% de su capacidad habitual durante huelgas o conflictos sindicales.

La medida se apoya en las modificaciones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral 27.802, que redefinió qué actividades son consideradas esenciales y cuáles tienen carácter de importancia trascendental, estableciendo obligaciones mínimas de prestación para evitar la paralización completa de servicios críticos.

"Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la Ciudad deberán garantizar niveles mínimos de servicio ante medidas de fuerza. Ley y orden", sostuvo Jorge Macri.

Cómo se aplicará la medida

En el caso de la recolección de residuos, el decreto considera a la actividad como un servicio esencial, por lo que las empresas deberán asegurar una cobertura mínima del 75% aun durante medidas de fuerza.

Respecto del transporte público, el Gobierno porteño encuadró a los colectivos, subtes y Premetro dentro de las actividades de importancia trascendental, debido a su papel central en la movilidad urbana. En consecuencia, deberán mantener una prestación mínima del 50%.

La exigencia se aplicará de forma individual sobre cada una de las líneas de Subte y del Premetro, así como también sobre todas las líneas de colectivos cuya regulación y fiscalización corresponden exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires.

SBASE y Emova deberán definir la operatoria

Para implementar la nueva normativa, el decreto instruye a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a coordinar junto a Emova Movilidad S.A. las modalidades operativas que permitan garantizar la circulación de formaciones durante eventuales conflictos gremiales.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Justicia de la Ciudad deberá convocar a las partes involucradas y arbitrar los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de los porcentajes mínimos establecidos.

El marco legal de la decisión

La medida se fundamenta en los cambios introducidos por la Ley Nacional 27.802, que modificó el artículo 24 de la Ley 25.877, vinculada a los convenios colectivos de trabajo y a la prestación de servicios esenciales o de importancia trascendental durante conflictos laborales.

El decreto lleva las firmas de Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura; Gabino Tapia, ministro de Justicia; y del jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny.